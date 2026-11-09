Una nueva etapa comenzó en la vida de Saturnino, el elefante marino del sur que nació en las costas de Mar del Plata y que desde su llegada despertó la curiosidad y el cariño de vecinos y turistas. Tras 24 días de amamantamiento, la cría experimentó durante la madrugada el destete natural, un proceso que marca el inicio de su independencia.

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La separación se produjo de manera abrupta, tal como ocurre habitualmente en esta especie. Su madre regresó al océano para recuperarse después del período de lactancia, mientras que Saturnino deberá comenzar a adaptarse a una vida sin su compañía.

Durante las próximas semanas, el pequeño atravesará un proceso fundamental de aprendizaje, en el que desarrollará sus movimientos y modificará sus patrones respiratorios para prepararse para sus primeras experiencias en el agua.

Entre 45 y 60 días permanecerá vinculado a la costa, realizando incursiones progresivas en el mar y regresando a descansar a la playa donde nació o a sectores cercanos. Durante ese tiempo, sobrevivirá gracias a las reservas de energía acumuladas durante la lactancia, hasta encontrarse en condiciones de internarse en aguas profundas y comenzar a alimentarse por sus propios medios.

Desde el equipo encargado de su seguimiento destacaron que el período de amamantamiento fue completamente satisfactorio, ya que la madre pudo alimentar a su cría sin interrupciones ni situaciones que alteraran su tranquilidad. Este resultado representa un paso fundamental para las posibilidades de supervivencia del animal.

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Sin embargo, el inicio de esta nueva etapa también implica la necesidad de reforzar las medidas de protección. Aunque Saturnino ya no estará acompañado por su madre, continuará necesitando tranquilidad y espacio para descansar y desarrollar sus habilidades.

Por este motivo, se solicita a vecinos y visitantes mantener una distancia prudencial, evitar acercamientos innecesarios y no permitir el ingreso de mascotas al sector de playa donde se encuentre el animal. Estas precauciones buscan prevenir accidentes y evitar situaciones de estrés que puedan interferir en su adaptación.

El compromiso de la comunidad resultó clave durante las primeras semanas de vida de Saturnino y seguirá siendo indispensable en los próximos días.

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Ahora, el pequeño elefante marino enfrenta su primer gran desafío: aprender a vivir solo y prepararse para el momento en que el océano se convierta definitivamente en su hogar.