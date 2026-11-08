Mar del Plata vivió este domingo una nueva edición de la Medio Maratón, que reunió a cerca de 13 mil corredores y alcanzó un récord de inscriptos. La jornada tuvo como escenario la zona de Playa Grande, con largada y llegada en la intersección de Guardavidas Guillermo Volpe y Primera Junta.

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La competencia contó con tres distancias: 21, 10 y 5 kilómetros. En la prueba principal, Laureano Rosa se quedó con el primer puesto, seguido por Juan Cruz Rodríguez, a dos minutos y cuatro segundos. Tomás Moyano completó el podio.

En los 10K, Agustín Contreras obtuvo la victoria en una definición ajustada: aventajó por apenas ocho segundos a Ulises Sanguinetti. Mauro Tarrabé terminó tercero.

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Por su parte, Agustín Bandiera ganó los 5K, con 40 segundos de diferencia sobre Alfredo Ardile. Santino Marchetti ocupó el tercer lugar.

La jornada también incluyó categorías para atletas con discapacidad en las tres distancias, con participación en las modalidades de atletismo asistido, ciego o baja visión, otras discapacidades y silla de ruedas.

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Con una convocatoria récord, la prueba volvió a reunir a miles de participantes y convirtió al corredor costero en el escenario de una de las principales citas del calendario de running de la ciudad.l

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