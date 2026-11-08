Mar del Plata se prepara para un domingo con tiempo estable y temperaturas en ascenso. Luego de una semana marcada por las precipitaciones, el viento y el descenso térmico, el pronóstico anticipa condiciones favorables para disfrutar de las actividades al aire libre durante el 8 de noviembre.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo despejado y una temperatura mínima de 6 grados. Con el correr de las horas, el ambiente se tornará más agradable y el termómetro alcanzará una máxima de 20 grados durante la tarde.

La nubosidad será escasa durante la mañana, mientras que hacia la segunda mitad del día podrían aparecer algunas nubes, sin afectar significativamente las condiciones generales. Además, no se esperan precipitaciones, por lo que el buen tiempo acompañará durante todo el domingo.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con variaciones en su dirección a lo largo del día.

Por su parte, la humedad relativa se ubicaría en valores cercanos al 53% durante parte de la jornada, aunque podría aumentar progresivamente hacia la noche, acompañando el descenso de la temperatura.

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Así, Mar del Plata dejará atrás las jornadas más frías e inestables para recibir un domingo de características primaverales, con el sol como protagonista y un escenario favorable para cerrar el fin de semana al aire libre.