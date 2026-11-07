Mar del Plata tendrá este sábado una jornada fresca, sin probabilidades de precipitaciones y con nubosidad variable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 8° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 14° por la tarde, con viento predominante del sector sur.

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Por la mañana, las condiciones se mantendrán frescas, con cielo parcialmente nublado y una temperatura estimada de 10°. El viento continuará soplando del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde se prevé una mejora en las condiciones del cielo, que estará algo nublado. La temperatura llegará a los 14°, mientras que el viento mantendrá la intensidad prevista para las primeras horas del día.

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Finalmente, durante la noche se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 9°. El viento disminuirá considerablemente, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN no prevé lluvias para ninguno de los tres períodos de la jornada, con una probabilidad del 0% durante todo el sábado.

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