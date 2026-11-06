La Justicia Federal de Mar del Plata imputó al presidente y a la vicepresidente de la firma ortopédica Tecnoprot por presuntamente comercializar insumos quirúrgicos vencidos y de origen ilegal en el sistema hospitalario. La investigación permitió secuestrar 336 herramientas médicas descartables, algunas vencidas desde 2010, y detectar conversaciones en las que se habría solicitado la confección de etiquetas falsas para modificar sus fechas de caducidad.

Ads

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Carlos Martínez y la auxiliar fiscal Victoria Piro, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. En ese marco, el juez de Garantías Santiago Inchausti estableció un plazo de 180 días hábiles para avanzar con la instrucción penal y dispuso la inhibición general de bienes de la empresa y de los dos empresarios imputados.

Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y una inspección realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el depósito de la firma.

Puede interesarte

Durante el procedimiento se incautaron 336 “puntas de shaver”, herramientas quirúrgicas de corte descartables y clasificadas como productos de riesgo elevado. Las autoridades aduaneras constataron que los elementos no contaban con registros de importación ni certificados sanitarios que acreditaran su ingreso y comercialización legal en el país.

Según las estimaciones oficiales, el valor en plaza de la mercadería considerada apta ascendía a $25.950.000. Además, se determinó que 161 unidades tenían fechas de vencimiento comprendidas entre 2010 y 2024.

Ads

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió del análisis forense de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados en mayo.

Puede interesarte

A partir de las pericias informáticas, los investigadores encontraron intercambios de mensajes en los que los imputados presuntamente encargaban la impresión de planchas de etiquetas adhesivas para modificar las fechas de vencimiento de los insumos quirúrgicos antes de distribuirlos.

La acusación fiscal encuadró provisoriamente los hechos en los delitos de encubrimiento de contrabando y distribución de mercaderías peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo, contemplado en el artículo 201 del Código Penal.

Ads