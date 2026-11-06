El Centro Despachantes de Aduana (CDA) llevó adelante en Mar del Plata su Encuentro Nacional de Despachantes y Agentes de Transporte Aduanero, una convocatoria que reunió a profesionales del comercio exterior, especialistas y representantes del sector público en las instalaciones del Hotel Uthgra Sasso.

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La apertura institucional estuvo encabezada por el presidente del CDA, Rubén Pérez, y el administrador de la Aduana de Mar del Plata, César Augusto Casal. A lo largo de las dos jornadas, la agenda incluyó el análisis de distintos aspectos vinculados con la actividad, entre ellos la simplificación de trámites, la rectificación de despachos de importación, el monitoreo de tránsitos y los costos logísticos de los freight forwarders.

También se planteó la necesidad de contar con mayor previsibilidad en las terminales para el retiro de contenedores. En materia de comercio internacional, Yanina Lojo expuso sobre la inserción de Argentina en el mapa comercial global, mientras que otros especialistas abordaron los procedimientos de fiscalización de embalajes de madera junto al SENASA.

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Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis técnico de los alcances del DNU 70/23 para los declarantes aduaneros, así como de las modificaciones normativas proyectadas en el Código Aduanero. El panel estuvo coordinado por los abogados José Bustos y Mariano Dufau.

Asimismo, los participantes debatieron sobre los requisitos ambientales, arancelarios y operativos que deberán contemplarse en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y las oportunidades que podría generar para el comercio exterior argentino.

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En el cierre de las jornadas, las autoridades del CDA presentaron un plan de acción orientado a canalizar los reclamos y las inquietudes operativas planteadas por los participantes durante el encuentro.

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Al realizar el balance de la convocatoria, Rubén Pérez confirmó que la próxima edición del Encuentro Nacional se desarrollará en 2027 en la provincia de Córdoba. La elección tendrá además un significado especial, ya que coincidirá con el vigésimo aniversario de la primera edición realizada en esa provincia.

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