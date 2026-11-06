La provincia de Buenos Aires registró al menos 165 muertes por siniestros viales entre junio y agosto de 2026, lo que representa un promedio de 55 víctimas fatales por mes, es decir, casi dos personas por día. Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), que también ubicó a General Pueyrredon entre los municipios con más fallecimientos.

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En el caso de Mar del Plata y el resto del partido de General Pueyrredon, se contabilizaron ocho víctimas fatales durante esos tres meses, la misma cantidad que en Luján. Por encima se ubicó La Plata, con 16 fallecimientos, el registro más alto del período analizado.

A nivel provincial, el informe detalló que en junio murieron 49 personas, en julio 63 y en agosto 53. Si bien el último mes mostró una reducción del 15,9% respecto de julio, la cifra continuó por encima de la registrada al comienzo del trimestre.

Uno de los datos más preocupantes está relacionado con los vehículos involucrados. De las 165 víctimas, 87 circulaban en automóviles y 56 en motocicletas, por lo que ambos grupos concentraron el 86,7% de los fallecimientos.

Sin embargo, durante agosto se registró un cambio en esta tendencia: los motociclistas pasaron a ser el grupo con más víctimas fatales, con 26 muertes, mientras que entre los ocupantes de automóviles se contabilizaron 19.

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El relevamiento también identificó 17 peatones y cinco ciclistas fallecidos durante el trimestre, lo que refleja que los siniestros afectan tanto a conductores como a quienes circulan por otros medios.

En cuanto a los lugares donde ocurrieron los hechos, 103 muertes se produjeron en rutas nacionales y provinciales, lo que representa el 62,4% del total. Las otras 62 víctimas fallecieron en siniestros registrados en calles, avenidas y otros sectores de circulación.

Frente a este escenario, el presidente del Observatorio de Datos Estratégicos, Pedro Perrotta, advirtió que la prevención no debe limitarse a los controles de tránsito y las sanciones, sino que también es necesario fortalecer la educación vial desde edades tempranas.

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En ese sentido, remarcó la importancia de desarrollar campañas permanentes de concientización en escuelas, instituciones y medios de comunicación para promover conductas responsables.

Las cifras vuelven a poner el foco en la seguridad vial de Mar del Plata y la provincia, especialmente por la cantidad de fallecimientos registrados en rutas y la participación de automovilistas y motociclistas en los siniestros más graves.