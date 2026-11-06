Los usuarios de gas de Mar del Plata podrían enfrentar importantes aumentos en sus próximas facturas tras los cambios en el régimen de Zona Fría, que eliminó la bonificación automática del 30% para los hogares incorporados al beneficio en 2021. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando las presentaciones que buscan frenar la medida.

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Según un informe de la consultora Economía & Energía, las subas estimadas alcanzan el 46% en la subzona tarifaria Buenos Aires de Camuzzi Gas del Sur, aunque el porcentaje final dependerá del consumo y de los subsidios que conserve cada usuario. A nivel nacional, las proyecciones muestran incrementos que en algunas regiones podrían llegar hasta el 88%.

En General Pueyrredon, el impacto podría alcanzar a cerca de 200 mil hogares, de acuerdo con un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci). La entidad advirtió que la modificación del sistema dejará sin el descuento generalizado a una parte importante de los usuarios residenciales.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.828 y su reglamentación, los hogares que antes recibían una bonificación automática del 30% dejarán de contar con ese beneficio. En su lugar, se estableció un descuento adicional del 20% para quienes cumplan con los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Sin embargo, existe una diferencia importante: la nueva bonificación se aplica únicamente sobre el precio del gas consumido dentro de determinados límites, y no sobre el total de la factura. Por lo tanto, los cargos de transporte, distribución, impuestos y tasas quedan fuera de ese descuento específico.

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Esto significa que, incluso quienes puedan acceder a la nueva asistencia, podrían recibir facturas más elevadas que las anteriores.

A modo de ejemplo, una factura que anteriormente se reducía a $48.500 mediante distintos subsidios podría alcanzar los $95.630 sin esas bonificaciones. No obstante, se trata de una simulación que no representa necesariamente el incremento que tendrán los usuarios marplatenses.

En paralelo a los cambios tarifarios, la disputa por la continuidad de la Zona Fría avanzó en la Justicia Federal de Mar del Plata.

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El Juzgado Federal N.º 2 concedió el recurso de apelación presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, luego de que inicialmente fuera rechazado el amparo colectivo impulsado para cuestionar la modificación del régimen.

Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones deberá determinar si la Defensoría está habilitada para representar a los usuarios del distrito. Recién después podría avanzar el análisis sobre la constitucionalidad de los cambios establecidos por el Gobierno nacional.

La situación también generó presentaciones judiciales en otras ciudades bonaerenses. En Bahía Blanca, la Justicia admitió una acción colectiva contra las modificaciones y solicitó informes al Estado antes de resolver una medida cautelar. También se presentaron reclamos en Tandil y Tres Arroyos.

Mientras se desarrolla el proceso judicial, las nuevas condiciones del régimen ya comenzaron a aplicarse y podrían reflejarse en las facturas de noviembre.

De esta manera, los hogares de Mar del Plata deberán prestar especial atención a los próximos vencimientos y a su situación dentro del sistema de subsidios, en un escenario donde todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre el futuro de la Zona Fría.