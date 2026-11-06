La Provincia de Buenos Aires fijó para el próximo 24 de noviembre la licitación de una nueva etapa de la Autovía 11, una obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales corredores turísticos que conectan Mar del Plata con otras localidades de la Costa Atlántica.

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La apertura de ofertas, que inicialmente estaba prevista para el 4 de noviembre, fue reprogramada y se realizará en la sede central de Vialidad Provincial, en La Plata. El proyecto contempla una inversión estimada de 153.994 millones de pesos y el inicio de los trabajos está previsto para marzo de 2027.

La intervención se desarrollará sobre aproximadamente 48 kilómetros de la Ruta Provincial 11, entre Mar de Ajó y Pinamar, atravesando los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar.

El proyecto incluye la construcción de una segunda calzada, separada por 16 metros de la actual, y la repavimentación del camino existente. De esta manera, el corredor contará con cuatro carriles, distribuidos en dos sentidos de circulación.

Los trabajos estarán divididos en dos sectores: el primero tendrá una extensión de 24,75 kilómetros, mientras que el segundo abarcará otros 22,46 kilómetros. Además, se realizarán obras hidráulicas, mejoras en los accesos, instalación de iluminación, nueva señalización y construcción de espacios destinados al transporte de pasajeros.

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Uno de los principales objetivos es reducir los riesgos de accidentes y agilizar los viajes durante la temporada de verano, cuando miles de vehículos utilizan esta ruta para llegar a los destinos turísticos bonaerenses.

La iniciativa tendrá financiamiento provincial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según lo previsto, no se instalará una nueva cabina de peaje en el tramo intervenido.

Esta obra se sumará a la transformación en autovía que ya se desarrolla entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Una vez completados ambos tramos, se ampliará la continuidad de la doble calzada sobre la Ruta 11, mejorando la conexión entre Mar del Plata y las localidades del norte de la Costa Atlántica.

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