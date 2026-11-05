La Tech Week se realizará hasta el 13 de noviembre en el Cine Paseo Aldrey y en el Centro Cultural Estación Terminal Sur con una serie de encuentros que reúnen a empresas, profesionales, emprendedores e instituciones vinculadas con la tecnología y economía del conocimiento.

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Desarrollado por la Dirección General de Economía del Conocimiento y el Centro de Arte y Ciencia (CEAC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el proyecto propone una nueva herramienta para dar a conocer los espacios de la ciudad y facilitar su vinculación con producciones audiovisuales.

En esta oportunidad, la programación incluirá la VS Tech Industria & Lab, un espacio dedicado a explorar las transformaciones de la industria audiovisual, las nuevas tecnologías y las oportunidades que surgen para el sector.

Entre las actividades destacadas de VS Tech se encuentra la presentación del Catálogo Inmersivo de Locaciones, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre a las 11 en la Sala 6 del Cine Paseo Aldrey.

A lo largo de las tres jornadas, VS Tech Industria & Lab ofrecerá charlas y talleres sobre las principales transformaciones del sector: el crecimiento del streaming y la competencia por las audiencias, las tendencias del formato vertical, la inteligencia artificial aplicada a la creación de contenidos, las nuevas narrativas y los modelos de negocios audiovisuales.

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La programación, a su vez, incluirá cuatro estrenos audiovisuales en la Sala 6 del Cine Paseo Aldrey. El miércoles 11, de 18 a 20, se presentará Vintage, y el jueves 12, en el mismo horario, TILF (Temporada II), ambas producciones de Shorta. El viernes 13 será el turno de La escena prohibida, de América TV, de 15 a 16.40; y Territorio Neutral, de Shorta, de 17 a 19.

Además, el público podrá participar de dos experiencias audiovisuales en el foyer del Cine Paseo Aldrey, de 11 a 19. Por un lado, una propuesta de cine inmersivo con diez contenidos seleccionados por la productora Virtual 360 y, por otro, Reel Fear, un microcine dedicado al terror en formato vertical. Ambas estarán disponibles del 11 al 13 de noviembre.

La programación se completará el viernes 13 con distintas propuestas organizadas por ATICMA, que incluyen la ronda de negocios B2B Demandas Tecnológicas, de 14 a 17; la final de ATICMA Emprende, a las 18; y de 18 a 21 la entrega de los ATICMA Awards. Las tres actividades se desarrollarán en Bendu Shopping.

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De esta manera, Mar del Plata Tech Week volverá a generar un espacio de encuentro entre los sectores públicos, privados y académicos, donde promoverá la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas oportunidades para la economía del conocimiento y las industrias creativas.