La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) solicitó al Municipio de General Pueyrredon elevar el boleto plano de colectivo a $3.015,83 en Mar del Plata. El pedido fue presentado ante la Secretaría Legal, Técnica y Hacienda, a cargo de Mauro Martinelli, y se fundamenta en el incremento de los costos operativos, las actualizaciones salariales y las demoras en el pago de subsidios y compensaciones.

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La presentación, realizada por la entidad que preside Juan María Inza Decaux, está respaldada por un estudio de costos cerrado al 31 de octubre de 2026. Según los empresarios, la estructura económica del servicio atraviesa un fuerte desequilibrio que requiere una actualización tarifaria para garantizar su funcionamiento. En el documento, CAMETAP sostuvo que se produjo una ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión, regulado por la Ordenanza Nº16.789.

Entre los factores que justifican el incremento solicitado, la cámara empresaria señaló el impacto de las últimas actualizaciones salariales acordadas entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). De acuerdo con el planteo, el salario básico conformado de un chofer supera los $1.700.000, a lo que se suma el efecto retroactivo de los viáticos correspondientes al período comprendido entre julio y septiembre.

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Otro de los puntos mencionados es el aumento de los insumos necesarios para mantener la prestación. Los empresarios destacaron especialmente el peso de los combustibles, que representan aproximadamente el 15% de la estructura de costos, y la cotización del dólar oficial, que incide en el valor de los repuestos, accesorios y el financiamiento para renovar las unidades.

También advirtieron sobre las demoras en el pago de compensaciones y las asimetrías en el sistema de subsidios. Según CAMETAP, los reintegros correspondientes al Atributo Social de la tarjeta SUBE registran demoras promedio superiores a los 60 días. La entidad indicó que este beneficio alcanza al 45% de los pasajeros transportados.

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A esa situación se suma la cantidad de usuarios que acceden a gratuidades sin que las empresas reciban las compensaciones correspondientes. De acuerdo con el relevamiento presentado, ese universo supera el 25% del total de pasajeros.

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A partir de estos factores, CAMETAP calculó que existe una brecha de ingresos cercana al 60% respecto de los costos reales de funcionamiento. Por ese motivo, reclamó una actualización tarifaria que permita recomponer los recursos del sistema.

La cámara empresaria advirtió que la falta de una respuesta podría comprometer la regularidad y la continuidad operativa de las distintas líneas de colectivos que funcionan en el Partido de General Pueyrredon.

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