Mar del Plata se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para la tarde de este viernes 6 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan fenómenos de distinta intensidad, algunos de los cuales podrían ser localmente fuertes.

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De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas intensas de viento y frecuente actividad eléctrica. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y en las actividades al aire libre.

Ante este panorama, se recomienda a los vecinos extremar las precauciones al transitar por la vía pública, respetar las normas de tránsito y asegurar macetas u otros objetos sueltos que se encuentren en balcones y terrazas.

Además, se solicita no sacar la basura fuera de los horarios permitidos, para evitar que los residuos obstruyan los desagües y dificulten el escurrimiento del agua durante las precipitaciones.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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Las advertencias meteorológicas también alcanzan a localidades de la región, como Balcarce, Ayacucho, Maipú y Mar Chiquita. Según los pronósticos difundidos para este viernes, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 20 y 45 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.