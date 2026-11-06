Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda durante este viernes en la zona de Los Acantilados, al sur de Mar del Plata. El fuego se extendió rápidamente por toda la propiedad y obligó a desplegar un operativo de Bomberos para controlar las llamas.

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El hecho ocurrió en la calle 489, entre 24 y 26, dentro de la jurisdicción de Bomberos San Patricio. Sin embargo, cuando una dotación de ese cuartel se dirigía al lugar, la autobomba quedó encajada y no pudo continuar su recorrido, por lo que se solicitó la colaboración del Cuartel de Bomberos Puerto.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas, con un incendio generalizado que avanzaba sin control. La construcción tenía sectores de ladrillo y otros de madera revestida con placas cementicias, además de techo de chapa y un entrepiso de madera.

Los bomberos comenzaron a trabajar para combatir el fuego y evitar que continuara propagándose. Finalmente, lograron controlar el incendio, aunque las pérdidas materiales fueron totales, con el 100% de la vivienda afectada.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas ni personas heridas. Tras controlar las llamas, los efectivos continuaron con las tareas de remoción de escombros y revisión de los sectores afectados.

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Por el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio.