La Biblioteca Parlante y Biblioteca Especializada sobre Discapacidad ofrecen durante noviembre una grilla de actividades con distintas propuestas en su sede ubicada en Almirante Brown y 14 de Julio (Plaza Peralta Ramos).

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El espacio atiende de lunes a viernes de 08:00 a 16:00, y permanecerá cerrado por los feriados de los días 9, 11 y 23.

Entre las novedades:

-Miércoles 18: a las 12:00 iniciará la 6ª edición del Taller de Gestión Emocional, que estará coordinado por la counselor Daiana Siano. Esta propuesta constará de cuatro encuentros consecutivos destinados a brindar herramientas de autoconocimiento y manejo saludable de las emociones. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa al 223 6907524.

-Jueves 26: a las 14:00 se llevará a cabo la Tertulia Literaria "Mes de la Tradición", bajo la coordinación de Esmeralda Longhi Suárez.

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En lo que respecta a actividades culturales inclusivas libres y gratuitas, la institución mantiene una amplia oferta regular distribuida a lo largo de la semana:

-Lunes: a las 08:15 se dicta Formación para el empleo (Fundación DISCAR). A las 08:30 se realiza el taller sobre Organización de eventos (el tercer lunes de cada mes). A las 09:30 funciona el espacio Mover. A las 11:00 se brinda la clase de Folklore. A las 14:00 se dictan en simultáneo el Ciclo de personas mayores y el taller de Pintura. A las 16:00 se ofrece el espacio de Memoria.

-Martes: a las 08:30 se realiza Cerámica. A las 10:00 se desarrolla la ronda de lectura Palabra Viva. A las 10:30 tiene lugar la reunión mensual del programa PAIPHO. A las 11:00 se dicta Formación actoral. A las 12:30 funciona el Taller cognitivo. A las 14:00 se dicta Autonomía joven. Y a las 15:00 se ofrece el taller de Tecnología.

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-Miércoles: a las 09:00 se llevan a cabo las reuniones del Programa prejubilatorio municipal (último miércoles de cada mes). A las 10:00 y a las 11:15 se ofrecen Visitas educativas sobre los derechos de las personas con discapacidad. A las 10:00 funciona Cerámica. A las 12:00 se dicta Gestión emocional. A las 13:00 se brinda Narración oral escénica. Y a las 15:00 se dicta Italiano (Nivel 2).

-Jueves: a las 09:00 se ofrece el taller de Gestión emocional. A las 11:00 se brinda Formación actoral. A las 13.30 se dicta Formación para el empleo. A las 14:00hs se ofrecen de manera simultánea las clases de Braille y el Ciclo literario (el segundo y último jueves de cada mes).

-Viernes: a las 10:00 se realizan en simultáneo Yoga e Inteligencia Artificial (taller accesible para personas ciegas y con discapacidad visual). A las 11:00 se dicta Macramé. A las 12:00 se presenta el Ciclo Encuentros de Humanidad (una vez al mes). A las 13:30 funciona el Taller textil. Y 15.45 finaliza la jornada con Gimnasia adaptada y recreativa.

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Para informes, consultas o inscripciones a los talleres, los interesados pueden comunicarse al teléfono 491-5951, por WhatsApp al 223 6907524 o vía correo electrónico a [email protected].

Y también pueden ingresar a las redes sociales del área en Instagram y Facebook (@bibliotecaparlantemgp) o en su canal de YouTube.