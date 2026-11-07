La creciente preocupación por la situación económica de la hotelería y la gastronomía desembocará en una importante protesta nacional. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) anunció una movilización para el próximo 16 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, con una fuerte participación de trabajadores de Mar del Plata.

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Desde la seccional local, encabezada por Pablo Santín, confirmaron que más de 20 micros viajarán hacia la Ciudad de Buenos Aires para sumarse al reclamo impulsado por la conducción nacional de Luis Barrionuevo.

El principal motivo de la convocatoria es la demora de ocho meses en la homologación de los acuerdos paritarios alcanzados entre el sindicato y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

Según explicaron desde la organización sindical, los incrementos salariales ya fueron negociados con las cámaras empresariales, pero todavía no cuentan con la aprobación oficial necesaria para su implementación en los términos acordados.

Bajo la consigna “El salario no puede esperar”, los trabajadores exigirán una respuesta del Gobierno nacional para avanzar con la actualización de sus ingresos, en medio de un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

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El conflicto salarial se desarrolla, además, en un contexto de dificultades para la actividad. Desde UTHGRA señalaron que el cierre de establecimientos, la reducción de puestos laborales, el retroceso del consumo y el incremento de los gastos operativos afectan tanto a los empleados como a los empresarios del sector.

La falta de definiciones sobre las paritarias también genera incertidumbre entre los establecimientos, que necesitan establecer previsiones económicas para afrontar sus obligaciones y garantizar la continuidad de sus operaciones.

En este marco, Santín expresó su respaldo a la convocatoria nacional y cuestionó duramente la postura del Ejecutivo. “Los trabajadores no aguantamos más. El Gobierno está especulando con el hambre de miles de familias hoteleras y gastronómicas”, manifestó el dirigente marplatense.

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Desde el sindicato remarcaron que la defensa de los ingresos está directamente vinculada con la preservación del empleo y la continuidad de una actividad estratégica para numerosas ciudades turísticas del país.

La movilización reunirá a delegaciones de distintas provincias y buscará ejercer presión sobre las autoridades nacionales para destrabar los acuerdos pendientes. En ese escenario, Mar del Plata tendrá una presencia destacada, con cientos de trabajadores que viajarán a la Capital Federal para reclamar una solución al conflicto salarial.

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