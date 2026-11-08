La Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108, presentó su programación cultural de noviembre, con una variada oferta de actividades destinadas a públicos de todas las edades. La agenda incluye espacios de formación, muestras de arte, presentaciones de libros y encuentros comunitarios.

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Entre las propuestas artísticas se encuentra la exposición “Sábados Culturales”, organizada por CulMardel, que permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre. A partir de esa fecha y hasta el 27 podrá visitarse “Amar del Plata”, una muestra coordinada por Javier D’Onofrio. Ambas actividades cuentan con entrada libre y gratuita.

La programación también contempla el ciclo “Convivencia sin Barreras”, un espacio de reflexión sobre los proyectos de vida de personas con discapacidad. Los encuentros se desarrollan los martes de 9.30 a 11.30, con jornadas destinadas a mayores de 18 años y reuniones para familiares y referentes afectivos. El cierre anual está previsto para el 1 de diciembre.

En cuanto a las propuestas formativas, todos los miércoles a las 17 se realiza el Taller de Cuento, coordinado por Raly Haurat, que combina lectura, análisis literario y ejercicios de escritura. También se ofrecerá la Ronda Literaria Abierta “Te queremos Escuchar”, el martes 10 a las 15, y un seminario gratuito de Panadería y Pastelería, el viernes 13 a las 16, a cargo del maestro repostero Roberto Andrade.

A estas actividades se suma el taller de lectura “Documentos con historia de la Argentina del siglo XX”, previsto para el 17 de noviembre y el 1 de diciembre a las 15, con la coordinación de Gisela Sedeillan y Yolanda De Paz Trueba.

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Los más chicos también tendrán su espacio en la Sala Infantil. El viernes 13 a las 17.30 se dictará el taller “Jóvenes Periodistas”, destinado a participantes de entre 11 y 16 años, mientras que el viernes 20, en el mismo horario, se desarrollará “Pequeños Grandes Autores”, una propuesta de escritura creativa. Ambas actividades estarán a cargo de Jesica Bludzun y tendrán un costo de $10.000.

Por su parte, el viernes 27 a las 17.30 se realizará “Arco Iris de Cuentos”, una actividad gratuita organizada junto a Lecturita Ediciones, dirigida a niños de entre 3 y 7 años acompañados por sus familias.

La literatura tendrá un lugar destacado durante todo el mes, con el ciclo de presentaciones de Arte Sin Aduanas Ediciones, que se desarrollará los viernes a las 16. La agenda contempla encuentros con escritores, producciones poéticas y la presentación de una colección internacional de poesía.

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Además, el miércoles 18 a las 16, Mónica Izaguirre presentará su libro “Cómo explotar a un empleado”, mientras que el viernes 20 habrá dos encuentros: una presentación de obras literarias organizada por Mercedes Sociedad Argentina de Escritores Internacional, a las 14.30, y la presentación de “Conversaciones con el Tiempo”, de Rubén Campisteguy, a las 17.

Desde la organización informaron que las entradas para los talleres arancelados pueden adquirirse en la boletería de la biblioteca, de lunes a viernes de 14 a 18. Para obtener más información sobre las actividades, los interesados pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 223 5423677.

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