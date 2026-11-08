La Biblioteca Marechal abre noviembre con una amplia agenda de actividades culturales
Durante todo el mes habrá talleres de escritura, exposiciones artísticas, encuentros literarios y propuestas para las infancias. La programación combina actividades gratuitas con opciones aranceladas.
La Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108, presentó su programación cultural de noviembre, con una variada oferta de actividades destinadas a públicos de todas las edades. La agenda incluye espacios de formación, muestras de arte, presentaciones de libros y encuentros comunitarios.
Entre las propuestas artísticas se encuentra la exposición “Sábados Culturales”, organizada por CulMardel, que permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre. A partir de esa fecha y hasta el 27 podrá visitarse “Amar del Plata”, una muestra coordinada por Javier D’Onofrio. Ambas actividades cuentan con entrada libre y gratuita.
La programación también contempla el ciclo “Convivencia sin Barreras”, un espacio de reflexión sobre los proyectos de vida de personas con discapacidad. Los encuentros se desarrollan los martes de 9.30 a 11.30, con jornadas destinadas a mayores de 18 años y reuniones para familiares y referentes afectivos. El cierre anual está previsto para el 1 de diciembre.
En cuanto a las propuestas formativas, todos los miércoles a las 17 se realiza el Taller de Cuento, coordinado por Raly Haurat, que combina lectura, análisis literario y ejercicios de escritura. También se ofrecerá la Ronda Literaria Abierta “Te queremos Escuchar”, el martes 10 a las 15, y un seminario gratuito de Panadería y Pastelería, el viernes 13 a las 16, a cargo del maestro repostero Roberto Andrade.
A estas actividades se suma el taller de lectura “Documentos con historia de la Argentina del siglo XX”, previsto para el 17 de noviembre y el 1 de diciembre a las 15, con la coordinación de Gisela Sedeillan y Yolanda De Paz Trueba.
Los más chicos también tendrán su espacio en la Sala Infantil. El viernes 13 a las 17.30 se dictará el taller “Jóvenes Periodistas”, destinado a participantes de entre 11 y 16 años, mientras que el viernes 20, en el mismo horario, se desarrollará “Pequeños Grandes Autores”, una propuesta de escritura creativa. Ambas actividades estarán a cargo de Jesica Bludzun y tendrán un costo de $10.000.
Por su parte, el viernes 27 a las 17.30 se realizará “Arco Iris de Cuentos”, una actividad gratuita organizada junto a Lecturita Ediciones, dirigida a niños de entre 3 y 7 años acompañados por sus familias.
La literatura tendrá un lugar destacado durante todo el mes, con el ciclo de presentaciones de Arte Sin Aduanas Ediciones, que se desarrollará los viernes a las 16. La agenda contempla encuentros con escritores, producciones poéticas y la presentación de una colección internacional de poesía.
Además, el miércoles 18 a las 16, Mónica Izaguirre presentará su libro “Cómo explotar a un empleado”, mientras que el viernes 20 habrá dos encuentros: una presentación de obras literarias organizada por Mercedes Sociedad Argentina de Escritores Internacional, a las 14.30, y la presentación de “Conversaciones con el Tiempo”, de Rubén Campisteguy, a las 17.
Desde la organización informaron que las entradas para los talleres arancelados pueden adquirirse en la boletería de la biblioteca, de lunes a viernes de 14 a 18. Para obtener más información sobre las actividades, los interesados pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 223 5423677.