Mar del Plata se prepara para un martes 10 de noviembre con condiciones primaverales, temperaturas en ascenso y presencia de viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará acompañada por tiempo estable, aunque la nubosidad aumentará con el correr de las horas.

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La temperatura máxima podría alcanzar los 25 grados, mientras que la mínima se ubicará entre los 12 y 14 grados. El ambiente será fresco durante las primeras horas de la mañana, pero se tornará más cálido hacia el mediodía y la tarde.

El cielo comenzará mayormente despejado, con buena presencia del sol durante la mañana. Sin embargo, las nubes avanzarán progresivamente y podrían cubrir buena parte del cielo durante la segunda mitad del día, sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones de estabilidad.

Uno de los aspectos destacados será el viento predominante del norte y noroeste, con velocidades estimadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad relativa, se prevén valores cercanos al 55% durante la tarde.

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La probabilidad de precipitaciones será muy baja durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias para este martes. La visibilidad se mantendrá generalmente buena, con condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente, con registros cercanos a los 17 y 19 grados y un cielo predominantemente nublado.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un martes cálido para la época, con una máxima cercana a los 25 grados y el viento como uno de los principales protagonistas, en una jornada que mantendrá las características típicas de la primavera en la costa atlántica.