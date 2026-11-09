El fin de semana largo dejó un balance muy positivo para el sector hotelero y gastronómico de Mar del Plata. Así lo afirmó Hernán Szkrohal, vocero titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), quien destacó el nivel de ocupación, el movimiento en los establecimientos y las condiciones climáticas.

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“Fue un fin de semana impactante desde lo que tiene que ver con la ocupación, el trabajo en la gastronomía y el tiempo. Se juntaron todas las cosas a favor”, señaló en diálogo con El Marplatense.

Según explicó, las expectativas iniciales eran optimistas a partir del nivel de reservas, pero la actividad terminó superando las previsiones. “Después de un año que había sido muy duro, el fin de semana superó todas las expectativas. Fue uno de los mejores del año, prácticamente con mucha actividad y mucho trabajo”, sostuvo.

Szkrohal precisó que el viernes la ocupación hotelera ya alcanzaba el 70% y estimó que ese porcentaje mejoró durante el sábado y el domingo.

“Estamos realmente muy reconfortados en el sector hotelero turístico”, concluyó.

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