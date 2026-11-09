Una multitud de más de 4.000 personas participó este domingo de una nueva edición del Medieval Fest en Mar del Plata, una propuesta cultural que convirtió el predio de Casa del Mar en un escenario inspirado en la Edad Media, con actividades para todas las edades y una importante participación de familias.

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El encuentro, organizado por Medievales Mdp, logró una convocatoria que superó las cuatro mil personas y consolidó el crecimiento de un evento que combina recreación histórica, fantasía, música y entretenimiento en un entorno natural.

Durante la jornada, el bosque adquirió la apariencia de una aldea medieval, con personajes caracterizados, espectáculos en vivo y espacios especialmente preparados para que los visitantes pudieran sumergirse en las costumbres y tradiciones de aquella época.

Entre las principales atracciones se destacaron los combates armados protagonizados por Dragones Atlánticos, que captaron la atención del público con exhibiciones de enfrentamientos inspirados en las antiguas batallas. La programación también incluyó música celta e irlandesa en vivo, presentaciones de danza y distintas propuestas artísticas.

La experiencia se completó con actividades participativas, como arquería y juegos de rol, que permitieron a grandes y chicos involucrarse en la temática del festival. A su vez, el mercado de artesanos ofreció productos y creaciones vinculadas con el universo medieval.

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Uno de los momentos más convocantes fue el concurso y desfile de vestuario, donde los participantes exhibieron atuendos inspirados en personajes históricos y fantásticos. La creatividad y el trabajo detrás de cada caracterización aportaron color a una jornada marcada por la participación del público.

El predio también contó con un patio gastronómico, que acompañó las distintas actividades y permitió a los asistentes disfrutar de la propuesta durante varias horas.

La entrada libre y gratuita fue otro de los aspectos destacados de la edición, al facilitar el acceso de vecinos y turistas a una experiencia cultural diferente de las alternativas recreativas tradicionales de la ciudad.

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Desde la organización realizaron un balance sumamente positivo, especialmente por la respuesta del público y el acompañamiento recibido a lo largo del encuentro.

Con una asistencia que superó las 4.000 personas, el Medieval Fest volvió a posicionarse como una propuesta de creciente convocatoria en Mar del Plata, demostrando el interés por los eventos temáticos que combinan historia, expresión artística y entretenimiento familiar.

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