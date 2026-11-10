Los repartidores que trabajan en moto podrán contar con un código QR que facilite la atención médica en caso de sufrir un accidente vial. La herramienta permitirá que los equipos de emergencia accedan a información personal y de salud de los trabajadores, además de teléfonos de contacto para comunicarse con familiares o personas cercanas.

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La iniciativa es impulsada por el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM) junto a la empresa de vinilos Cheers, que ya cuenta con un convenio con el SAME para implementar un sistema similar mediante pulseras identificatorias destinadas a chicos con síndrome de Down, entre otros casos.

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“Estamos terminando de darle forma a esta herramienta, que está muy buena”, explicó Alan Veltri, secretario general de SICAMM. Según detalló, todavía resta cerrar el acuerdo con el SAME, cuyos equipos serán los encargados de escanear el código y consultar la información cargada.

El QR estará disponible en formato de calcomanía para pegar en la motocicleta o en el casco. “Lo más recomendable es colocarlo en el casco”, señaló Veltri. A través del código se podrá acceder a datos como el grupo sanguíneo, posibles enfermedades, como la diabetes, cobertura médica y contactos de emergencia.

“Los datos de salud van a permitir una atención más ágil”, sostuvo el dirigente sindical. El objetivo es que, ante un siniestro vial, los profesionales puedan contar rápidamente con información relevante para asistir al repartidor.

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Desde SICAMM indicaron que ya tienen los códigos preparados para imprimir y que trabajan en los últimos detalles para poner en funcionamiento el sistema.

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