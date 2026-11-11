El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 realizó la última colecta solidaria de sangre de 2026 este año en su sede de Dorrego 1371. La jornada, organizada junto al Centro Regional de Hemoterapia, reunió a más de 20 voluntarios, entre personas previamente inscriptas y donantes espontáneos, y se llevó adelante en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre.

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La actividad estuvo coordinada por la vocal de la institución, Yamila Riva, quien destacó la respuesta de la comunidad, especialmente durante una semana atravesada por modificaciones en el cronograma habitual debido a los feriados vinculados con la visita del papa León XIV.

Con esta iniciativa, el Colegio de Técnicos dio por finalizado su ciclo anual de campañas de donación, que durante 2026 incluyó jornadas realizadas el 19 de marzo y el 7 de julio, además de la última convocatoria.

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En reconocimiento a esta labor sostenida, el Centro Regional de Hemoterapia entregó una distinción al Distrito 5 y a otras entidades de Mar del Plata por su contribución a la promoción de la donación voluntaria y al fortalecimiento de la red de donantes.

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