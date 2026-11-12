El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves 12 una jornada con condiciones climáticas inestables en Mar del Plata, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 18° y los 26°, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde y la noche.

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Durante la mañana se esperan chaparrones intermitentes, con una temperatura inicial de 20° que descenderá hasta los 18°. Los vientos soplarán inicialmente del noroeste y luego rotarán al noreste, con velocidades de hasta 31 km/h.

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará la máxima prevista de 26°, en un contexto de tormentas aisladas. El viento del noreste aumentará su intensidad, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

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Por la noche continuará la inestabilidad, con pronóstico de tormentas y un descenso de la temperatura hasta los 19°. En ese período, los vientos rotarán al sector este y se mantendrán las ráfagas de hasta 59 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estima probabilidades de entre el 10% y el 40% durante los distintos períodos de la jornada, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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