Un vecino de Mar del Plata registró a dos personas arrojando basura en la vía pública, en la esquina de Ayolas y Posadas, y realizó una denuncia que derivó en una orden de secuestro de la camioneta utilizada para cometer la infracción.

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El episodio quedó registrado en un video donde se observa cómo dos personas descienden de una camioneta y descargan residuos en un lugar donde está prohibido hacerlo. Las imágenes permitieron identificar la patente del vehículo, correspondiente al dominio KZS 946.

A partir de la denuncia, se incorporaron los datos de la camioneta al sistema de Anillo Digital, una herramienta de monitoreo que permite detectar vehículos mediante la lectura de patentes y generar alertas para facilitar su localización.

De esta manera, se dispuso el secuestro del rodado, aunque todavía no se informó que la medida se haya concretado. El sistema permitirá identificar su circulación y avanzar con el procedimiento correspondiente.

La intervención se inició gracias al registro aportado por el vecino, que permitió identificar el vehículo involucrado y poner en marcha las medidas para actuar frente a la disposición indebida de residuos en la ciudad.

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