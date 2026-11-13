El Puerto de Mar del Plata dio un nuevo paso en su proceso de incorporación a la Iniciativa Puertos Azules, un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que promueve el desarrollo sostenible de las terminales pesqueras. En esta etapa comenzaron las reuniones de trabajo con la participación de representantes de más de 100 instituciones públicas y privadas.

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La propuesta es coordinada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y contempla la elaboración de proyectos que permitan mejorar la actividad del sector, fortalecer las condiciones laborales y reducir el impacto ambiental de la industria pesquera.

El presidente del Consorcio, Marcos Gutiérrez, destacó el acompañamiento recibido por parte de organismos estatales, empresas, industrias, comercios y prestadores de servicios vinculados con el puerto local.

Según explicó, la iniciativa despertó el interés de más de un centenar de instituciones, que se sumaron con el objetivo de participar en la construcción de soluciones inteligentes y sustentables para las necesidades de la comunidad portuaria.

El trabajo comenzó con una reunión general realizada en la Escuela Nacional de Pesca, donde se presentaron los principales lineamientos del programa. Ahora, las actividades avanzan mediante comisiones especializadas en cuestiones sociales, económicas y ambientales, que se reúnen en la sede de ABIN, ubicada en BP Marlín 423.

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La primera jornada estuvo dedicada al área social, con propuestas orientadas a mejorar la seguridad laboral, promover la igualdad de género y fortalecer la capacitación de los trabajadores. También se abordó la necesidad de ampliar los vínculos entre la industria pesquera y la comunidad.

Posteriormente, la Comisión Económica trabajó sobre iniciativas destinadas a agregar valor a los productos del mar, facilitar el acceso a nuevos mercados y mejorar los controles sanitarios. Además, se plantearon estrategias para impulsar la innovación, el desarrollo de emprendimientos y la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La agenda continuará el lunes 16 de noviembre con la Comisión de Ambiente, que analizará medidas para mejorar la gestión de residuos, reducir las emisiones contaminantes, fomentar la conservación de los recursos marinos y avanzar hacia una transición energética en el sector.

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Desde la FAO, el programa Puertos Azules propone transformar las terminales pesqueras en motores de desarrollo sostenible, combinando el crecimiento económico con el uso responsable de los recursos naturales y mejores condiciones para quienes trabajan en la actividad.

Con esta nueva etapa, el Puerto de Mar del Plata busca consolidar un modelo de gestión que integre producción, empleo y protección ambiental, a partir del trabajo conjunto entre los distintos sectores que forman parte de la comunidad portuaria.