El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) adjudicó a Bien Producido SA la concesión del Camping Municipal de Mar del Plata, ubicado en el kilómetro 1 del Paseo Costanero Sur Arturo Illia. La firma se comprometió a invertir $2.324.091.000 en obras e infraestructura.

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El presidente del ente, Diego Juárez, firmó la Resolución 526/2026 el 3 de noviembre. La comisión evaluadora admitió las dos ofertas abiertas el 2 de junio y el Emturyc adjudicó el predio a la firma que obtuvo el mayor puntaje.

La licitación surgió de una iniciativa privada de Bien Producido SA, a la que el municipio reconoció como iniciadora por decreto en 2022. El pliego fijó una concesión de 20 años, con opción a otros seis. La última licitación del camping se había realizado en 1990.

Qué obras prevé el proyecto

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La propuesta incluye un glamping, una modalidad de campamento con servicios de mayor confort, además de cabañas y un sector gastronómico. También contempla un paseo público con equipamiento de uso gratuito, opciones de alojamiento accesibles y un programa de reforestación con especies autóctonas.

La adjudicataria integra el mismo grupo empresario que impulsa la gintonería de Restinga junto al Faro de la Memoria. El local, a cargo de Burbarrel SA, apunta a abrir en diciembre tras las controversias judiciales, ambientales y políticas por su ubicación.

Cuándo deberá pagar el canon

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A partir de la notificación, Bien Producido SA tendrá cinco días hábiles para depositar en la Tesorería Municipal los $22 millones correspondientes a la temporada 2026/2027.

Desde esa misma fecha correrá un plazo de diez días hábiles para constituir dos garantías ante la Tesorería del Emturyc. Una será de $44 millones, el equivalente a dos cánones anuales, para respaldar el contrato. La otra, de $650.830.000, cubrirá la primera etapa de las obras.