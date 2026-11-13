Con una multitudinaria convocatoria que reunió a alumnos, docentes, directivos, familias y egresados, el Instituto Ayelén celebró el Día de la Tradición en una jornada muy especial marcada por los 45 años de trayectoria de la institución.

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La calle frente al establecimiento se transformó en un gran escenario al aire libre donde los estudiantes de los niveles Inicial y Primario presentaron distintas expresiones artísticas inspiradas en las fiestas nacionales argentinas. Música, danza y representaciones culturales permitieron recorrer las tradiciones y la diversidad de distintas regiones del país.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración estuvo dedicado a Norma Arcidiacono, fundadora del colegio, quien recibió el reconocimiento de toda la comunidad educativa por su aporte a la creación y crecimiento del proyecto pedagógico que comenzó hace 45 años.

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Durante el homenaje, Arcidiacono recordó los inicios de la institución, compartió experiencias de sus primeros años y recibió una réplica de la placa conmemorativa instalada en el acceso principal del establecimiento como muestra de gratitud por su legado.

La jornada también sirvió como punto de encuentro intergeneracional, ya que reunió a antiguos alumnos, docentes y familias que forman parte de la historia del colegio, fortaleciendo el sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad educativa.

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