Mar del Plata se prepara para un domingo con abundante nubosidad, ambiente húmedo y temperaturas agradables, en una jornada que presentará condiciones más estables después de la inestabilidad registrada durante el sábado.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 15 de noviembre se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día.

Durante las primeras horas de la mañana todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el transcurso de la jornada. Hacia la tarde se prevé una disminución de la inestabilidad, con posibilidades de algunos momentos de sol entre las nubes.

El viento también tendrá protagonismo, aunque con menor intensidad que durante el sábado. Se esperan velocidades cercanas a los 22 kilómetros por hora, con posibles incrementos hacia la noche.

En cuanto a la humedad relativa, podría alcanzar valores próximos al 94%. Este elevado porcentaje contribuirá a mantener una sensación de ambiente húmedo, especialmente durante las primeras horas del día.

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El panorama representa una mejoría respecto del sábado, cuando la ciudad registró chaparrones y ráfagas que, según las previsiones oficiales, podían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, el domingo ofrecerá condiciones más favorables durante la tarde, aunque la nubosidad continuará siendo una característica predominante.

De esta manera, Mar del Plata cerrará el fin de semana con un tiempo más estable, pero sin un regreso pleno del sol, mientras el viento y la humedad seguirán formando parte del escenario meteorológico.

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