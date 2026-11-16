Mar del Plata se prepara para recibir una propuesta que combina arte, creatividad, formación profesional y oportunidades laborales. Los próximos 21 y 22 de noviembre se desarrollará el Taller de Papá Noel, una capacitación internacional de decoración con globos, donde se construirá una monumental ambientación navideña con más de 60.000 globos.

Ads

La iniciativa es impulsada por Rocío Nardielli, artista especializada en decoración con globos, y contará con la participación de profesionales provenientes de Fortaleza, Brasilia y Río de Janeiro, quienes compartirán sus conocimientos y técnicas con los asistentes.

Uno de los principales atractivos de la propuesta será la capacitación intensiva, pensada tanto para quienes buscan iniciarse en esta disciplina como para aquellos que desean perfeccionar sus conocimientos y ampliar sus posibilidades laborales.

El objetivo es brindar herramientas para desarrollar un oficio con posibilidades concretas de generar ingresos en el corto plazo. Las técnicas aprendidas podrán aplicarse en cumpleaños, celebraciones, acontecimientos sociales y eventos empresariales, un sector que incorpora cada vez más este tipo de intervenciones artísticas.

El taller se realizará el sábado 21 de noviembre, de 12:00 a 17:00, y el domingo 22, de 10:00 a 15:00, en Luro y La costa.

Ads

Nardielli, quien se formó y perfeccionó en Argentina, Brasil y Ecuador, encontró en el arte con globos una vocación artística y una actividad profesional que desarrolla tanto en Mar del Plata como en Florianópolis.

La capacitación también dará lugar a una producción artística de gran escala. La ambientación incluirá figuras y construcciones inspiradas en la Navidad, entre ellas cascanueces, casitas de jengibre, árboles, regalos y duendes. Para llevar adelante el proyecto se utilizarán más de 60.000 globos, que permitirán transformar el espacio en una gran escenografía temática.

Una vez finalizada la construcción, el público tendrá la posibilidad de recorrer y disfrutar de la muestra de manera gratuita. La exhibición estará abierta el domingo 22 de noviembre, de 15:00 a 19:00.

Ads

Además, la jornada contará con la participación de emprendedores locales, que podrán exhibir sus productos y aprovechar la convocatoria para dar a conocer sus propuestas.

La organización también puso el foco en el cuidado ambiental. Según explicó Nardielli, los globos que puedan recuperarse serán reutilizados, mientras que aquellos que deban descartarse serán enviados a una empresa bonaerense que los procesa para fabricar suelas de ojotas.

Las personas interesadas en sumarse a la capacitación pueden solicitar información e inscribirse a través de Instagram, en la cuenta Un Divertido Mundo de Globos, o comunicarse por WhatsApp al 223-691-7405.

De esta manera, Mar del Plata será escenario de una experiencia que busca acercar nuevas herramientas de formación, impulsar oportunidades de trabajo y ofrecer una propuesta artística diferente para anticipar la llegada de la Navidad.