La emblemática cantina ubicada en Avellaneda y La Rioja celebró sus 15 años de historia con una semana especial de actividades que tuvo su punto más alto el sábado, con un gran festejo que reunió a clientes, vecinos, familia y amigos.

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La celebración comenzó al mediodía y se extendió hasta entrada la noche, con un evento que transformó las inmediaciones de Avellaneda y La Rioja en un espacio de encuentro y celebración. Para la ocasión, se realizó un corte de calle que permitió ampliar el festejo al aire libre y recibir a una gran cantidad de personas.

La jornada contó con música en vivo, propuestas gastronómicas, merchandising especial y, por supuesto, mucha comida, en una celebración que mantuvo el espíritu característico de la cantina.

A lo largo de estos 15 años, Lo de Tata logró consolidarse como un espacio gastronómico emblemático, construyendo una identidad propia y convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la comida y compartir buenos momentos.

El aniversario fue una oportunidad para celebrar el recorrido y agradecer el acompañamiento de quienes forman parte de su historia.

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Con una propuesta que combinó gastronomía, música y celebración en la calle, la cantina festejó sus 15 años reafirmando su lugar en la escena gastronómica local y demostrando que, después de una década y media, las ganas de encontrarse alrededor de una mesa siguen intactas.

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