La Municipalidad de General Pueyrredon presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que alcanza los $719.676 millones, incluyendo la administración central y los entes descentralizados. La iniciativa deberá ser analizada y debatida por el Concejo Deliberante antes de su aprobación.

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Uno de los principales ejes es la seguridad, que tendrá un incremento del 50% en sus recursos, con una inversión superior a los $17.300 millones. Entre las medidas previstas se encuentran la compra de 10 camionetas para la Patrulla Municipal, la incorporación de tecnología y fibra óptica para el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), y fondos para colaborar con el alojamiento y traslado de fuerzas federales y patrulleros provinciales.

En materia sanitaria, se contempla un incremento del 41%, destinado principalmente a mejorar el equipamiento y la atención en los barrios. Se proyecta incorporar cuatro ambulancias de terapia intensiva móvil, un vehículo 4x4 para emergencias, un tomógrafo y un ecógrafo cardiológico para el CEMA, además de un mamógrafo para Batán y nuevos utilitarios para Zoonosis y los centros de salud.

Por otra parte, el Municipio buscará fortalecer el empleo local mediante acuerdos con empresas privadas. El objetivo es duplicar la cantidad de puestos de trabajo solicitados por el sector empresarial y ampliar las capacitaciones disponibles a través de una plataforma digital.

En cuanto a la educación, el Ejecutivo advirtió que sostiene el sistema educativo municipal con recursos propios, debido a la falta de transferencias nacionales desde 2022 y provinciales desde 2023. Según los cálculos de la administración local, la deuda acumulada alcanza los $29.228 millones.

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Finalmente, desde el Municipio señalaron que se mantendrá por octavo año consecutivo la donación voluntaria de parte del sueldo del intendente y sus funcionarios. También destacaron que, desde 2019, se eliminaron más de 300 tasas y se redujeron más de 400 cargos administrativos.

El proyecto deberá atravesar el debate legislativo antes de su aprobación, instancia en la que se definirán los recursos y las prioridades económicas de Mar del Plata y Batán para 2027.