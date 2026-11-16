El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y, desde entonces, las familias mantienen su pedido de esclarecimiento y responsabilidades. “No fue culpa de la tripulación, no fue la ‘tormenta perfecta’, no fue un accidente. Fue evitable”, expresaron en un comunicado difundido por la abogada querellante Valeria Carreras.

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El pasado 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación. En tanto, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa fueron absueltos.

Sin embargo, la querella que representa a las familias de 34 de los tripulantes considera insuficiente la sentencia y presentó un recurso para solicitar que la pena contra Villamide se eleve a cinco años de prisión efectiva y que se revoquen las tres absoluciones.

Actualmente, las partes aguardan que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal establezca una fecha de audiencia para analizar los planteos. Por su parte, el único condenado también recurrió la decisión judicial y solicitó su absolución.

En paralelo, los familiares mantienen un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la causa vinculada al espionaje que denunciaron haber sufrido mientras exigían respuestas sobre el hundimiento. La presentación se realizó después de que la Corte Suprema dejara firmes los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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A nueve años de una de las mayores tragedias de la historia naval argentina, las familias insisten en que todavía quedan responsabilidades por determinar. “Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo”, concluyeron en su pedido de justicia.