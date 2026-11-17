El regresó de Bernardo Martín a la órbita municipal tiene una nueva responsabilidad: representar al gobierno de Guillermo Montenegro en el directorio del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Tras su paso por el área de Turismo de la Nación, el ex presidente del EMTURyC se incorporó al organismo con el objetivo de funcionar como nexo entre el municipio y los distintos sectores que desarrollan su actividad en el puerto.

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Su tarea consistirá en escuchar los reclamos y las necesidades de quienes trabajan en el puerto y trasladarlos al ámbito de decisión para buscar respuestas concretas.

El representante municipal adelantó que se sumará a la dinámica de trabajo del directorio y que también mantendrá conversaciones con los distintos actores de la actividad portuaria, tanto del sector productivo como de los trabajadores. “Trataré de buscar sinergias que ayuden a mejorar a Mar del Plata”, sostuvo en diálogo con El Marplatense.

La designación fue bien recibida por el presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez, quien consideró importante que el municipio tenga una participación activa en un ámbito estratégico para la ciudad. “Estamos atravesando un contexto sumamente dificultoso para este sector y tenemos muchísimos desafíos, como también oportunidades vinculadas al desarrollo productivo, la actividad pesquera y la logística”, señaló.

Gutiérrez planteó que uno de los principales objetivos será trabajar para generar empleo en Mar del Plata y manifestó su expectativa de construir una agenda conjunta basada en el diálogo y la responsabilidad, con los intereses del puerto y de la ciudad como prioridad.

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Además de referirse a su nueva función, Martín dio su lectura sobre el Presupuesto municipal 2027, presentado recientemente por el Ejecutivo. Lo definió como una propuesta “muy medida” y destacó el peso que tendrá la seguridad en la planificación del gobierno local.

“Me parece central el trabajo que se está llevando adelante en materia de seguridad. El presupuesto refleja eso”, afirmó. Para Martín, la prioridad de avanzar en el “blindaje” de Mar del Plata permitirá luego impulsar el resto de las áreas de gestión.

De Turismo al Consorcio Portuario

La llegada de Martín al directorio marca un nuevo capítulo en su recorrido por la administración pública. Antes de incorporarse al Ejecutivo municipal, se desempeñó como secretario de bloque de la Coalición Cívica en el Concejo Deliberante.

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En diciembre de 2019 ingresó a la gestión de Montenegro como vicepresidente del entonces Ente Municipal de Turismo (EMTUR), durante la presidencia de Federico Scremin. En mayo de 2021 asumió la conducción del organismo y, tras la ampliación de sus competencias al área cultural en 2023, continuó al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

A fines de diciembre de 2025 dejó ese cargo para incorporarse a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, conducida por Daniel Scioli. Allí cumplió funciones como coordinador en el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Ahora, mediante una designación del intendente Montenegro, vuelve a ocupar un lugar en la estructura municipal, esta vez en uno de los ámbitos centrales para la actividad productiva de Mar del Plata.