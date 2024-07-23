“Mar del Plata sigue siendo el principal foco de atracción turístico”
Lo aseguró el titular del EmturyC, Bernardo Martín, quien destacó la llegada de turismo del interior del país durante las dos primeras semanas de julio.
Lo aseguró el titular del EmturyC, Bernardo Martín, quien destacó la llegada de turismo del interior del país durante las dos primeras semanas de julio.
El titular del Emturyc defendió el enfoque estratégico de la ciudad en turismo de eventos, egresados y cercanía, frente a un contexto en el que, según el INDEC, más argentinos viajan al exterior de los que ingresan al país.
De cara a la temporada, el Presidente del EMTURyC indicó que el sector debe ser prudente con los precios y brindar una buena atención, frente a la tentación de los viajes al exterior.
Así lo confirmó Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTurC), quien anticipó un gran marco de público para la Noche del Turismo y la Cultura.
En la Subsecretaría de Deportes de la Nación, su titular Julio Garro, recibió al presidente del EMTURyC, Bernardo Martin, para cristalizar lo que había anticipado Daniel Scioli.
Lo dijo el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Bernardo Martín. El funcionario se refirió a informes sobre el costo de veranear en la ciudad: “Mar del Plata está más competitiva que nunca”.
Aseguró que eso pasará con los eventos que se podrán realizar en el máximo escenario deportivo de la ciudad. Y celebró la participación de la gente en eventos en espacios públicos.
Lo remarcó el presidente del EmturyC, Bernardo Martín al expresar su balance de lo que ourrió hasta este llunes y expresó las expectativas para el fin de semana que se aproxima.
El titular del EmturyC resaltó que la ciudad “debe representar el 10% del movimiento turístico de Argentina”. Y señaló que en cuanto a los números “estamos repitiendo la temporada 2024”.
En un contexto de caída generalizada, la ciudad logró mantener los niveles del año pasado y sigue siendo competitiva a nivel nacional e internacional.
Lo confirmó el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), Bernado Martín. Sin embargo, por el lado de los Evita resta definir el número de participantes.
Lo dijo Bernardo Martín, titular del EMTURyC. La competencia internacional reunió a 400 pilotos en más de 20 categorías de motos y cuatriciclos.