Sin mayores detalles acerca del escenario y las fechas, el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Bernardo Martín, confirmó que entre otros eventos, Mar del Plata contará este verano con la presencia de los Pumas 7 con el regreso del popular Seven de Rugby.

“Vamos a tener a los Pumas 7, retomando el Seven de Rugby en Mar del Plata. Estamos muy contentos con eso. Este es un gran evento que se suma a esta cartelera internacional”, indicó el funcionario en diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata.

Martín señaló que además de esto “vamos a tener un montón de cosas brillando en la ciudad y con grandes eventos, con los artistas, con lo recitales, con los shows, con las fiestas. Creo que eso provoca que cada vez más marcas quieran venir a la ciudad, cada vez más cadenas internacionales posen su interés en Mar del Plata y en la Mar del Plata de todo el año. Ese es el gran valor que tenemos que rescatar”.

No obstante, para el titular del EmturyC no se trata de algo para proyectar a futuro si no de “algo que está pasando” en la ciudad. “En Mar del Plata las cosas suceden, hay congresos de todo tipo, empresas internacionales que están eligiendo para hacer turismo de incentivo en la ciudad. Mar del Plata está recontra posicionada”.

Sobre informaciones que surgen a raíz del costo que tiene veranear en Mar del Plata contra hacer temporada en Brasil, Martín fue categórico: “Mar del Plata está más competitiva que nunca”. Y resaltó nuevamente “los jóvenes la siguen eligiendo, uno de cada tres turistas que nos van a visitar van a ser jóvenes. Eso habla de un destino renovado”.

Con relación a la actividad turística, el funcionario aseguró que la misma “ha marcado una agenda transversal en la ciudad”. Y en ese sentido remarcó que “hemos tratado de reconocer a quienes hicieron grande Mar del Plata y a quienes nos están ayudando a construir esta Mar del Plata nueva, que salió después de la pandemia con estructuras para los jóvenes, con el entretenimiento. Esta nueva Mar del Plata que ha surgido y nos toca a nosotros imponerla a nivel nacional e internacional”.

Finalmente, Martín agradeció el reconocimiento con la distinción Aliados que le entregaron autoridades del Mar del Plata Bureau. “La verdad que muy contento, sobre todo porque es un reconocimiento que viene del sector, de los principales actores. Es muy lindo que te digan que estás haciendo las cosas bien, tenemos un equipo que produce para la ciudad, así que nos llena de orgullo”, concluyó.