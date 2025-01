El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Bernardo Martín, aseguró que por los números que maneja el organismo y por la charla que mantuvo con los operadores del sector turístico “estamos repitiendo la temporada de 2024”. Aunque auguró que con el acompañamiento del buen clima esto pueda aumentar la presencia del turismo de cercanía que es el que a veces se vuelve remiso si la temperatura no acompaña.

Sobre los números del turismo, el funcionario recordó que se hizo un primero corte el pasado domingo cuando se superó el medio millón de turistas y que eso dio un 0,1% por debajo de la temporada pasada. “Con lo cual estamos repitiendo la temporada del 2024 y es lo que van manifestando todos los operadores, con una preminencia de los fines de semana y, sobre todo, a partir de ahora que se asoció el clima porque se incrementa con el turismo de cercanía”.

“Tenemos mucha gente que nos elige, que vive cerca y viaja con el pronóstico, y eso incide mucho con la cantidad de arribos”, manifestó el titular del EmturyC en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata.

Puede interesarte

No obstante, las cifras van de la mano con los cambios que se dan en el turismo. “Después de la pandemia cambió toda la lógica turística y los periodos de vacaciones cambian también. La lógica con la que la gente viaja, y se viaja por periodos más cortos, se viaja más veces. En el caso de Mar del Plata se repite, la gente que viene busca una experiencia distinta, busca esa Mar del Plata que es absolutamente diferente de acuerdo con el momento que elegís visitarla”, señaló el funcionario.

En ese sentido Martin indicó que “esa es una de las grandes ventajas que tenemos como destino y nos permite sostener la cantidad de arribos en forma constante y ser el destino más elegido por los argentinos”.

“El 44% de los que nos visitan tienen entre 18 y 35 años. Es un público joven que ha elegido Mar del Plata. Eso sucede en enero, después va variando durante el año. Pero la mayor parte del público que visita Mar del Plata es joven. Eso tiene que ver con la oferta que tiene la ciudad y la oferta que han generado los privados para todo ese público, que tiene que ver con recitales, nocturnidad, con un montón de actividades que apuntan a ese público y en las que Mar del Plata es líder absoluta”, explicó el funcionario.

Puede interesarte

En ese sentido, el titular del EmturyC confió que destaca el liderazgo de Mar del Plata “porque me parece que los marplatenses no tenemos esa dimensión de lo que significa la ciudad para el turismo argentino. Debe representar alrededor del 10% del movimiento turístico de Argentina, que es muchísimo. No existe ninguna ciudad que ni siquiera esté cerca del movimiento que tiene la nuestra. Cuando decimos que creció o bajó un 1% en el número global del turismo argentino es muchísimo”.

Martín se metió además con el debate de la temporada, que es la comparación que algunos realizaron entre la ciudad y Brasil. “Cuando los números fueron evidentes para todos, incluso para nuestros propios vecinos, ese debate quedó sin sentido. Porque no es Brasil o Mar del Plata, es Brasil y Mar del Plata. Son productos absolutamente distintos. Como es Mar del Plata y Bariloche, Mar del Plata y Mendoza. Somos productos y experiencias diferentes”.

Y en cuanto a los precios, Martín aseguró que tuvo la posibilidad de recorrer muchos lugares de Argentina “y en Mar del Plata son sensiblemente inferiores a la mayor parte de los lugares turísticos del país, somos recontra competitivos. Obviamente tenemos precios inferiores en todos los rubos a la Ciudad de Buenos Aires y eso se nota”.