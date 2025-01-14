Temporada 2025

Mar del Plata “es una ciudad que hace milagros”
Silvia Kutika y Fabio Aste protagonizan “El cuarto de Verónica”, la obra de suspenso que está realizando su tercera temporada en Mar del Plata.
Silvia Kutika y Fabio Aste protagonizan “El cuarto de Verónica”, la obra de suspenso que está realizando su tercera temporada en Mar del Plata.
Juan Butvilofsky y Gaby Gávila son parte del staff del clásico de las madrugadas en la señal de noticias. Ahora llegan a la temporada marplatense con un espectáculo de impro.
La cifra representa un 1,4% más que en el mismo período del año pasado. “El tercer fin de semana de enero es el más fuerte y este ha sido el mejor de los últimos tiempos”, destacó Bernardo Martín.