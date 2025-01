Por tercer año consecutivo, Silvia Kutika y Fabio Aste se encuentran haciendo temporada en Mar del Plata con la obra El cuarto de Verónica, pieza de suspenso basada en el texto del popular escritor Ira Levin, que sorprendió a los espectadores al ofrecer un juego de misterio como hacía tiempo no se veía en el teatro argentino. “Cuando empezamos nos decían ‘qué onda’ y sin embargo la gente compró, gamos premios, nominaciones…”, cuenta Aste.

El cuarto de Verónica se presentará los lunes y martes de enero y febrero a las 21:30 en la Sala Melany (San Luis 1750). Junto a Kutica y Aste, Clara Saccone, Adrián Lazare y Fernando Cuellar completan en el elenco.

Luego de visitar las instalaciones del Teatro Tronador, los protagonistas de la obra de suspenso llegaron a la redacción de El Marplatense, contentos con su estadía en Mar del Plata: “Es como mi casa. Vengo desde que era chico, tengo familia, tengo amigos. No siento que estoy en un lugar ajeno. Siempre hay algo para hacer, un amigo para visitar, un lugar a donde ir”, comenta el actor.

De la misma manera se siente Kutika: “No vine tanto de chica, me pierdo siempre… pero porque soy un desbole (risas). Pero es una ciudad que te recibe generosamente, si estás aburrido salís por la costa, te comés un regio alfajor, caminás y te olvidaste de todo. Es una ciudad que hace milagros”.

-¿Cómo se sienten con esta tercera temporada?

Aste. Felices de estar por tercer año consecutivo haciendo la obra, que es de un género que nos decían “qué onda”. Porque la gente hace comedia, sobre todo en Mar del Plata. Sin embargo la gente compró, ganamos premios, nominaciones…

Kutika. Nos decían que estábamos un poco locos. Veníamos de la pandemia y nos preguntábamos hasta qué punto la gente va a tener ganas de meterse en otro horror, si ya tuvimos un horror suficiente. Pero este tercer año nos dice que no nos equivocamos tanto.

-El público no relaciona tanto estos géneros con el teatro…

A. Es un género más cinematográfico. Y de hecho mucha gente dice que es como ver cine en el teatro, porque a través de la música, la luz, se generan determinados climas que contribuyen a ese espíritu y atmósfera de thriller.

-¿Y ustedes cómo manejan esa generación de climas desde el escenario?

A. Se hace momento a momento, a través de las pausas, las miradas, los dobles juegos. Hay todo un subtexto que la gente lo va descubriendo sobre la marcha. Eso está muy apuntalado desde el trabajo de dirección desde el inicio, encargamos de que eso suceda. Y es fundamental para crear el suspenso, la intriga.

K. Es como que se hace bastante sencillo. Por ahí con el cuerpo estás contando una cosa y con lo que decís y con cómo mirás se produce algo en el espectador.

A. Y hacemos tres personajes, y eso te obliga a cambios de registro vocal. Es muy desafiante.

Aste y Kutika destacaron que “El cuarto de Verónica” es una obra que “funciona como un relojito”.

-El público se sorprendió, pero cuando a ustedes los convocaron ¿qué les pasó?

K. Todos nos enganchamos rápidamente, el proceso fue muy natural, muy fluido.

A. La obra la conocí de chico, la había visto con María Vaner, Alberto Argibay, Susú Pecorado y Germán Kraus y me había re copado, me compré el libro. Porque es una obra que me marcó mucho.

-A pesar de que es una obra con final sorpresa la gente la vuelve a ver...

K. Como tiene tantos guiños entre los actores, hay tanta cosa que va por abajo, cuando la ves por segunda vez vas a hilar más finito. Se empiezan a ver estos guiños entre los actores y vas encontrando estas vetas dentro de la historia.

A. La obra tiene dos momentos donde cambia el discurso. Creés que va por un lado y después va por el otro. Y hacia el final se devela la verdadera trama. Y la gente que ya la vio la ve de nuevo para tratar de descubrir esos guiños.

-Después de tres temporadas ¿se hacen algunos cambios?

A. La obra está tan bien escrita que sigue bien como está. Hubo pequeños cambios, elementos…

K. Algo de utilería o algún movimiento que se modificó, pero en realidad la obra es de verdad un relojito, es una pena cambiarle algo.

-¿Cuál es la reacción de la gente que ustedes sienten desde el escenario?

A. Hay momentos de humor que la gente se ríe de nerviosa.

K. Hay veces que nos miramos, porque la gente se ríe en lugares donde no imaginamos, y pensamos “¿hicimos bien?”.

-¿Les gusta el género por fuera del teatro?

K. A mí me encanta, desde chiquita amé las películas de terror. Una de las primeras veces que fui al cine me llevó una tía a ver una película que era terrorífica. Me encanta.