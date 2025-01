Redespiertos ya es un clásico en las madrugadas de la señal de noticias TN: un programa de entretenimientos que funciona a partir de la enorme química que se da entre sus integrantes. Con sus cambios de staff y su reinvención constante, desde hace dos temporadas sumó el actor Gaby Gávila -especialista en impro- para un segmento de improvisación que terminó tomando vida propia y que ahora llega a la temporada marplatense: Creadores de historias, que se presentará este domingo 12 y lunes 13 a las 23:30 en la Sala Melany (San Luis 1750), con Juan Butvilofsky (Buti), el propio Gávila y Guido Martínez. Para la segunda función prometen invitados especiales.

“Fue un chiste y quedó”, se ríe Buti en diálogo con El Marplatense cuando se le pregunta por el espectáculo. E inmediatamente Gávila agrega: “Iba a decir lo mismo, fue una joda y quedó”. La dinámica que se da entre los protagonistas fuera del programa es la misma que se ve en la pantalla. Una dinámica que convierte la entrevista en una charla distendida: respuestas que dan lugar a otras respuestas, en una sucesión de palabras que por momentos toma la lógica de la impro. El buen humor sobrevuela.

Igual Gávila, experimentadísimo en el género luego de varias temporadas con Improvisa2, aclara: “No tan joda, porque lo empezamos a hacer hace dos años y a la par nos empezamos a hacer muy amigos, y nos juntábamos por fuera del programa. A ellos les empezó a divertir la impro y a mí siempre me pareció que lo hacían muy bien. Y probamos de hacerlo en el teatro una vez y salió muy bien. Y la respuesta fue muy buena porque se llenó la sala y la gente se divirtió mucho. Así empezamos y ahora dijimos ‘¿y Mar del Plata?’”.

Para Buti igualmente dispara sensaciones más personales. “Para mí es muy especial porque pasé los veranos de la infancia y la adolescencia frente a Cabo Corrientes, en Playa Grande, en Mogotes. En cada etapa de mi vida hay una Mar del Plata diferente. Y en esta etapa muy linda con mis viejos, mi hijos. Y esto de hacer teatro, me encanta. Miro teatro y trato de aprender. Había hecho teatro con Fernando Peña hace muchos años en Esquizopeña. Pero me picó el bichito y Gaby ahora logró que volviera a abrazarme a esa pasión”, comenta el periodista.

-¿Cómo te llegó la propuesta de la tele?

Gávila. Mi propuesta es hacer impro con todo el staff de Redespiertos, que tiene desde un periodista político a uno que hace deportes, otro que hace espectáculos. Es que ellos son amigos además.

Buti. Es que en los horarios muy extremos, si no se consolida eso no funciona nada…

G. Es un grupo humano hermoso, me aceptaron inmediatamente, tengo un muy buen vínculo. Y la verdad que lo hicieron muy bien. Y no me resultaba extraño porque son personas que están todo el tiempo haciendo televisión en vivo, y eso te lleva a improvisar en todo momento. No con estos desafíos, pero la cámara prendida es algo natural.

B. Esto lo que tiene para mi es una responsabilidad extra. Tengo mucho respeto y admiración por el arte y el artista, la gente que ha estudiado diez años en conservatorio, así que trato de hacerlo con lo mejor que pueda. Trato de escuchar, de ver, con limitaciones en algunas cuestiones. Pero también la convicción de que cumplí 30 años en medios. Por eso creo que puedo hacerlo y me animo.

G. Pero además se los dije en la primera función. Mi proceso interno era ver todo lo que fallaba y tratar de salvarlo, pero la verdad que me relajé inmediatamente, no tenía que estar atento a nada. La pasamos bien, sale bien, hago un par de señalamientos de tener un recorrido de hace veinte años haciendo esto. Pero no estoy ahí conteniendo, soy uno más que juega. Y nosotros nos divertimos mucho.

-¿La improvisación es un ejercicio que se aprende o si no tenés la herramienta de forma natural no te sale?

G. Para mí, esto es como cuando se dice “se nace o se hace”, para mí un poco de las dos. Hay características propias de la impronta de cada uno, pero sí se entrena. Nosotros para cada función entrenamos. Lo pongo como condición. Voy con todos los ejercicios. Incluso si tenemos invitados, le decimos que venga al entrenamiento. Por más que sea improvisación te da seguridad, aunque siempre es un salto al vacío.

-En este tipo de espectáculos incluso la sorpresa es para el que está arriba del escenario…

B. Exactamente. Tenemos la tranquilidad de respaldarnos entre nosotros. Lo que le decimos a la gente en el teatro es que invente un personaje, una situación y ahí empieza. Todo va a suceder a partir de eso, pero el hecho de juntarnos y tener estas prácticas hace que nos conozcamos más, que sepamos en dónde descansar, dónde corrernos.

-¿Cómo fuiste en tu profesión decantando hacia la improvisación?

G. Empecé a hacer teatro a los 13 años en la escuela. Me gustó, a los 14 empecé un curso en el barrio y a los 16 conocí la impro de casualidad, con quien después fue mi primer maestro. Me enseñó la técnica, la herramienta. Y ahí me di cuenta que era lo que más quería hacer. Teatro estudié, también conservatorio, pero para hacer la impro. Me fui a Canadá y aprendí con el padre de la impro en el mundo, Keith Johnstone. Y dediqué mi vida a hacer esto.

-¿Fuiste espectador de los shows de Gaby?

B. Los he visto, lo he entrevistado. Me paree apasionante el género de la improvisación. Pero Gaby lo lleva a otro nivel. Fui a verlo en el unipersonal que hace, Solo de impro, y lo ves y pensás que no hay manera de que esto cierre hacia un lugar lógico y cierra con un moño una hora después.

G. Nunca lo traje acá porque tengo el prejuicio de que no es humor y acá la gente busca eso. Es como una hora improvisada y actúo historias que no parecen tener nada que ver entre sí y después todo hace así y se vuelve una sola historia. Es un desafío, termino haciendo cosas muy emocionantes.

-Si bien el programa es muy informal, para ustedes ¿qué significa este segmento lúdico?

B. Es un gran momento porque una cosa es nosotros jugando y otra, nosotros actuando. Han salido facetas desconocidas. Lo podés ver a Franco Mercurialli entrevistando a Milei a las 23:30 y 00:45 haciendo de una partera que está asistiendo a dar a luz a alguien en Claypole.

G. Es muy raro, porque les gusta. Es una pregunta que yo me hacía mucho. La verdad que les subo la vara todo el tiempo, les llevo ejercicios más complejos cada vez porque me gusta que eso pase.

B. El momento cumbre del programa fue la pandemia porque de ser marginales en cuanto al horario, estábamos hablando de dos puntos y medio de encendido a las dos de la mañana. Es muchísima gente. Y en salió la chanche de hacer TN Extremo por la posibilidad de ser más lúdico en la tele. Empecé en el entretenimiento con Fernando Peña y quiero ir hacia ese lado.

-¿Te gusta más el entretenimiento que el periodismo?

B. Sí, comunicar fue el teatro, metafóricamente, para que yo pudiese comunicar como me gusta. La solemnidad y la cara de culo no tienen nada que ver con el rigor. Vos podés comunicar desde lo más trágico a la idea más aguda en el mismo tono y léxico con el que hablás con tu viejo en la previa del asado tomando un vino.

G. Para mí está todo en el mismo universo. Lo hablábamos el otro día. Habíamos ido a ver Mamma mía! y la admiro mucho a Flor Peña. Es una mina que canta, baila, conduce un reality, es muy desprejuiciada y muy talentosa, y no se cierra. No tiene miedo de que la encasillen.

-Y hoy la industria te pide un poco eso ¿no?

B. Sí, y es un gran oportunidad. Cuando yo estudiaba estaban los diarios de papel, no había portales, un puñado de radios a las que tenías que ir a golpear la puerta, y la tele ni qué hablar. Y ahora vos podés tener con un celular y un dispositivo con red tener un medio de comunicación si lo usás con responsabilidad. Y hay público para todo.

-Como periodista y actor ¿cómo se llevan con la puteada en las redes o la mala crítica?

B. La sufro. Pero sobre todo sufro lo dañino, pero es un problema mío. Ni me creo el elogio desmedido. Uno naturalmente tiende a ser querido y aceptado, pero querer tener unanimidad de reconocimiento es absurdo, desgastante e imposible. Pero a veces piso el palito y me enojo.

G. Para mí es parte de esto, en el teatro no lo vivía tanto porque el que va te elige, paga una entrada. Pero la tele es algo que entrás y… Un poco me pasó en 2023 porque era la novedad. Y en 2024 empecé a recibir mensajes onda “cuando vas vos lo cambio”. Para mí delimita, siempre va a haber gente que te va a querer y gente que no.

-¿Cómo es hacer un programa que tiene tantos años en estos tiempos que es todo tan efímero?

B. Un desafío a reinventarse y enfocarse. Pasamos un año muy bravo, porque primero se fue “Beba”, después Fernando Molinero. Franco y Javier Frabracci tienen sus responsabilidades. Lo que hicimos con Guido fue, ante la frustración de no tener todas las herramientas que teníamos en otro momento, darle para adelante. Están sucediendo muchos cambios en los medios. Pero me parece que hay una comunidad, y como toda comunidad, es exigente. Pero hay que reinventarse. Redespiertos es un espacio que le ha dado lugar a artistas emergentes, consagrados, escritores, gastronómicos, emprendedores. Es un estímulo. Veremos cómo lo reinventamos este año y esperemos que sea para bien.