Mar del Plata cerró un fin de semana largo excepcional por el Día de la Soberanía Nacional, con 158.775 arribos entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre de 2025. Las cifras, que representan un incremento del 37,9% respecto del mismo período de 2024 —aunque entonces había sido un fin de semana de tres días—, posicionan a la ciudad en niveles históricamente altos de movimiento turístico.



Ads

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Bernardo Martín, dijo a El Marplatense que el balance es el de “un fin de semana histórico”.



“La verdad que fue un fin de semana histórico. Tuvimos muchísima, muchísima gente. Superó todas las expectativas que teníamos. Se nota una gran afluencia de público a lo largo y ancho de toda la ciudad. Hubo ocupación prácticamente plena en todo lo que es hotelería y un público con gran poder de consumo”, señaló.

Ads

Puede interesarte





El registro de visitantes se construye a partir de datos de accesos por automóvil, ómnibus, tren y avión, aportados por concesionarias de peajes, la Torre de Control de la Terminal, Trenes Argentinos y la autoridad aeronáutica, respectivamente. Ese seguimiento permite dimensionar la evolución del histórico del fin de semana largo del 20 de noviembre, donde el número de este año superó ampliamente marcas previas como las de 2019 (133.691), 2021 (127.263) y 2024 (115.175).



Ads

De cara a lo que viene, Martín aseguró que el movimiento observado funciona como una señal alentadora para la temporada de verano, aunque pidió no relajarse:



“Con respecto a lo que viene, estimamos que es un anticipo. Obviamente que no hay que confiarse y hay que mantener esta competitividad que tiene la ciudad desde el punto de vista de los precios y de la oferta”.

Con ocupación hotelera casi total, fuerte actividad comercial en distintos corredores y un flujo sostenido en todos los accesos, el fin de semana largo dejó un panorama optimista para Mar del Plata, que vuelve a ubicarse entre los destinos más elegidos del país a semanas del inicio de la temporada 2026.