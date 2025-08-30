Una nueva edición del Enduro de Invierno culminó hoy en las playas del norte de Mar del Plata, congregando a una multitud de asistentes a pesar del adelantamiento del cronograma por cuestiones climáticas. Organizado por el Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC), “el evento posicionó nuevamente a la ciudad como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en Argentina”, señalaron desde el organismo.

La competencia, que reunió a 400 pilotos en más de 20 categorías de motos y cuatriciclos, se desarrolló en un exigente circuito de 4.2 kilómetros sobre la arena, entre La Perla y Puerto Cardiel. A pesar de las condiciones climáticas, el evento mantuvo un alto nivel competitivo y atrajo tanto a turistas como a vecinos.

En la categoría de motos, el británico Todd Kellett se consagró campeón, seguido por el belga Cyril Genot en segundo lugar y el francés Milko Potisek en tercero, completando un podio completamente internacional. En la categoría de cuatriciclos (ATV), los argentinos dominaron la escena: Martín Gramigna se llevó el primer puesto, seguido por Santiago Caliendo y Lucas Estomba.

Desde el EMTURyC destacaron la buena participación del público.

Bernardo Martín, presidente del EMTURyC, expresó que “la enorme cantidad de asistentes, tanto turistas que visitaron la ciudad como vecinos, disfrutaron de dos jornadas a pura competencia de primer nivel. A pesar del clima, tuvimos otro Enduro de Invierno exitoso. Además de las pruebas, las competencias y los shows musicales, destacamos la presencia de emprendedores locales con más de 200 participantes y más de 40 foodtrucks, que es muy importante para la ciudad”.

Por su parte, Josi Zen, productor general comercial del evento, afirmó estar “muy felices con un fin de semana increíble que superó nuestras expectativas con un podio 100% extranjero en motos. El tiempo nos acompañó, al igual que el año pasado, con una estratégica decisión de adelantar las competencias y hacer las dos carreras del Mundial durante el sábado. Pudimos llevar adelante un evento con total éxito”.

El evento no sólo destacó por la acción en pista, sino también por atractivos adicionales como el Monster Energy Freestyle Show, shows en vivo y la participación de más de 200 emprendedores locales. Selena Marinelli, directora de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo de la Municipalidad de señaló que “tuvimos un balance de ventas muy positivo, destacando la primera venta en dólares por parte de un visitante francés que compró una maceta pintada a mano”.