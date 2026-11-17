A partir de una denuncia vecinal, las autoridades municipales dispusieron el secuestro de una camioneta Nissan Frontier que fue fotografiada mientras una persona arrojaba residuos en un sector no habilitado de la vía pública, en la zona del barrio Constitución.

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El episodio quedó documentado mediante fotografías aportadas por un vecino, en las que se observa el momento en que un individuo desciende del vehículo y descarta basura en la intersección de Libres del Sud y Valencia.

A partir de los registros, se logró identificar la patente de la camioneta y cargar sus datos en el sistema del Anillo Digital. La medida permitirá generar alertas para facilitar su localización y seguimiento.

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De esta manera, las autoridades buscan avanzar con el secuestro del rodado mediante la intervención del personal operativo, en el marco de las acciones de control para prevenir la formación de microbasurales y el arrojo indebido de residuos en la vía pública.

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