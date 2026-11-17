El Ejecutivo municipal de General Pueyrredon incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 la compra de vehículos para Seguridad y Salud y partidas para ampliar la capacidad de monitoreo y diagnóstico. El mensaje de elevación prevé aumentos nominales del 50,1% en Seguridad y del 41% en Salud respecto de 2026.

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Nuevos móviles y refuerzo del monitoreo

La compra de las diez camionetas para la Patrulla Municipal tiene una partida de $723,1 millones. Para el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el proyecto asigna $1.880 millones al mantenimiento de cámaras y $2.043,1 millones al tendido de fibra óptica.

El Ejecutivo también prevé sumar cámaras y un servidor de almacenamiento. Con esos equipos, estima que el COM podría procesar cerca de un 30% más de imágenes que en 2026. El proyecto aún no detalla cuántas cámaras se incorporarían.

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Ambulancias y obras para la atención sanitaria

El SAME recibiría cuatro ambulancias de terapia intensiva móvil y una unidad 4x4 para catástrofes y emergencias. En diagnóstico, la propuesta incluye un tomógrafo y un ecógrafo cardiológico para el CEMA, tres ecógrafos generales distribuidos entre ese establecimiento y el Centro de Salud 1, y un mamógrafo para el Centro de Salud de Batán.

El anexo de obras prevé $2.336,96 millones para el CEMA Batán y $360 millones para la primera etapa del CAPS Avelino Martínez, identificado como CAPS APAND. Las partidas corresponden al ejercicio 2027 y el anexo no fija fechas de finalización.

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Salud también proyecta incorporar un sistema de información, digitalizar los estudios de radiología y mamografía e instalar 25 estaciones para organizar la atención ambulatoria. La propuesta suma cinco vehículos para tareas de Salud, Bromatología, mantenimiento de centros de atención primaria y fiscalización de Zoonosis.