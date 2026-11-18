Mar del Plata vuelve a posicionarse en el centro de la escena de la industria naval con la realización de EINAVAL 2026, el Encuentro Internacional de la Industria Naval, que celebra su novena edición entre el 18 y el 20 de noviembre en el NH Hotel Provincial.

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Bajo el lema “El mar y la industria nos conectan”, la propuesta reúne a representantes de astilleros públicos y privados, empresas armadoras nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales, instituciones vinculadas a la actividad marítima, profesionales y referentes de toda la cadena de valor del sector.

Organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), EINAVAL se presenta como un espacio que trasciende las convenciones técnicas tradicionales. Su objetivo es generar vínculos estratégicos, impulsar oportunidades comerciales y debatir sobre la actualidad de una actividad considerada clave para el desarrollo productivo, la generación de empleo y el crecimiento económico.



Durante las tres jornadas se desarrolla un programa de conferencias y exposiciones comerciales que aborda algunos de los principales temas que atraviesan a la actividad naval, tanto en Argentina como en el escenario internacional.

La jornada inaugural contempla debates sobre competitividad industrial, desarrollo productivo, logística, infraestructura y transporte fluvio-marítimo. También se analiza el impacto del contexto internacional en la industria naval, con la participación de especialistas y representantes de entidades de Alemania, España, Brasil, Colombia, Ecuador e Islandia, entre otros países.

El jueves 19, la agenda incluye una conferencia magistral sobre los océanos y el poder mundial, con especial atención a los desafíos del derecho del mar. También se abordarán el financiamiento para inversiones productivas, la situación de la industria naval argentina, las capacidades para la defensa y la seguridad marítima, el presente de la pesca y la agenda energética nacional.

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En tanto, el viernes 20 estará dedicado a discutir el futuro de la ingeniería naval, la innovación tecnológica, la formación de profesionales, la descarbonización y el desarrollo de infraestructura portuaria.



Uno de los aspectos destacados de EINAVAL 2026 es la intención de fortalecer el vínculo entre la industria y el sistema educativo. Desde la organización plantean que el crecimiento de la actividad depende también de la incorporación de nuevas generaciones y de la formación de recursos humanos capacitados para responder a las transformaciones tecnológicas.

En ese sentido, el encuentro busca acercar escuelas técnicas y universidades al trabajo cotidiano de los astilleros, las nuevas tecnologías y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece la industria naval.

La iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio entre el ámbito académico y el productivo, promoviendo nuevas vocaciones y facilitando el acercamiento de estudiantes a un sector estratégico para la economía nacional.



La realización de esta novena edición vuelve a poner en valor el posicionamiento de Mar del Plata dentro del mapa de la industria naval argentina. Su actividad portuaria, la presencia de astilleros, el desarrollo pesquero y los servicios vinculados al ámbito marítimo constituyen elementos centrales para el crecimiento de esta cadena productiva.

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Con una convocatoria que reúne a empresas, instituciones, especialistas y autoridades de distintos puntos del país y del exterior, EINAVAL 2026 busca consolidarse como una plataforma de articulación, intercambio y generación de oportunidades.