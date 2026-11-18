Este martes un hombre de 76 años muriódurante el incendio de una vivienda ubicada en Cerrito al 3500, en el barrio Nuevo Golf. El cuerpo fue hallado por los bomberos en el interior del inmueble, parcialmente carbonizado y sobre una cama.

Ads

El siniestro fue atendido por personal del Cuartel de Bomberos Puerto, que al arribar encontró el fuego generalizado en una construcción de material ubicada en el fondo del lote, a la altura de Cerrito 3520.

Ante la imposibilidad de realizar un corte total del suministro eléctrico, los efectivos trabajaron desde el exterior para combatir las llamas. Una vez sofocado el incendio, realizaron un corte del cableado exterior, aunque el interior de la vivienda continuaba energizado.

Puede interesarte

La víctima fue identificada como un hombre argentino de 76 años. En el lugar también se identificó a su concubina, quien se encontraba fuera de la vivienda.

En el procedimiento intervienen la Comisaría Quinta, Policía Científica y personal de EDEA, mientras se aguardan las directivas de la Fiscalía de turno.