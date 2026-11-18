En sus primeros días al frente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de General Pueyrredon, Gustavo Torres definió dos prioridades para su gestión: sostener la inversión privada en la construcción y prever qué infraestructura necesitarán los nuevos proyectos. El funcionario asumió en reemplazo de Jorge González y señaló que dará continuidad al trabajo de la gestión anterior.

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Para Torres, la construcción tiene un peso que va más allá del empleo en las obras. Los desarrollos inmobiliarios, explicó, también generan actividad en comercios y empresas de servicios. Su objetivo es que los proyectos puedan avanzar con trámites que se ajusten a las normas vigentes y contemplen desde el inicio las demandas de infraestructura de cada zona.

Qué evaluará el municipio en los nuevos desarrollos

Ante el debate por las torres, las excepciones urbanísticas y los barrios privados, Torres indicó que los equipos técnicos municipales analizarán cada expediente dentro del marco normativo. Sobre los barrios privados y la intervención de la Autoridad del Agua, remitió a los procedimientos vigentes sin anticipar decisiones sobre proyectos particulares.

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Obras en agenda con la Provincia

En materia de obra pública, el secretario señaló que los plazos dependen de los presupuestos de cada nivel del Estado y que algunas prioridades pueden reprogramarse. Aun así, planteó que el municipio mantendrá el diálogo con la Provincia y la Nación para avanzar en los proyectos que puedan financiarse.

Entre las iniciativas contempladas en el presupuesto bonaerense para General Pueyrredon figuran la adecuación de la desembocadura de los desagües pluviales en Constitución y la costa y la finalización de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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