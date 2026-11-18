Ante la confusión generada en el ámbito comercial de Mar del Plata por compartir el apellido, Miguel Orfei, titular de Golosinas Orfei, aclaró que su empresa no tiene vínculos societarios con la firma homónima dedicada al rubro de la papelería, que atraviesa inconvenientes. El comerciante lamentó la situación, pero remarcó que se desvincularon de esa sociedad hace más de 30 años y destacó el crecimiento de su distribuidora, que actualmente cuenta con 32 empleados.

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En diálogo con El Marplatense, Miguel Orfei sostuvo que el episodio le genera “mucho dolor porque es una empresa de la familia”. Sin embargo, precisó que la firma “está a cargo” de su hermano y su sobrino, y que de esa sociedad se desvincularon “hace más de 30 años”.

Al repasar la historia comercial de la firma que conduce, el empresario recordó que la actividad comenzó junto a su padre y que llevan “prácticamente 80 en la ciudad, trabajando con la reventa de mercadería y ese tipo de cosas”.

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Lejos de cualquier dificultad, el empresario aseguró que Golosinas Orfei atraviesa un buen momento comercial. “Hemos crecido”, confió y atribuyó ese desempeño a una política de precios bajos sostenida a lo largo del tiempo.

“Siempre tuvimos muy claro que había que vender muy barato para que la gente pueda comprar y para que nos elijan”, explicó. También señaló que, en la coyuntura actual, “el kiosquero y el comerciante empiezan a buscar precio, algo que antes, en época de bonanza, por ahí ni se fijaban”.

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De acuerdo con su análisis, los clientes advierten que “comprando en Golosinas Orfei la diferencia que hacen es impresionante”, ya que ofrecen valores “entre un 15% y un 20% más baratos que otros que son mayoristas-minoristas”.

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El comerciante también destacó la estructura laboral de la distribuidora, integrada por 32 empleados, a quienes definió como “un capital humano muy valioso” que los acompaña “desde hace mucho tiempo”.

Otro de los aspectos que señaló como diferencial es la atención al público. Según explicó, aunque trabajan bajo la modalidad de autoservicio, brindan “atención personalizada al que lo precise”. En ese sentido, aseguró que la firma se encuentra “en el mejor de los conceptos por parte de nuestros proveedores y de nuestros clientes”.

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