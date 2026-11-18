Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) avanza con la segunda etapa del Acueducto Oeste, una obra de infraestructura destinada a fortalecer el abastecimiento de agua potable en General Pueyrredon. El proyecto, que demanda una inversión de $7000 millones, contempla la instalación de más de 9000 metros de cañerías para vincular 11 perforaciones y ampliar la capacidad operativa del sistema.

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En ese marco, el presidente de la empresa municipal, Tomás Amato, recorrió el frente de trabajo ubicado en el sector de Colonia Barragán, acompañado por integrantes de los equipos técnicos de OSSE. Durante la visita, supervisó el desarrollo de las tareas y evaluó el avance de esta etapa de la intervención.

Los trabajos, retomados el pasado 5 de octubre, incluyen el traslado de materiales, el fusionado de tubos, las excavaciones y el tendido de nuevos conductos. En total, está prevista la colocación de más de 9000 metros de cañerías.

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La infraestructura permitirá conectar 11 perforaciones que ya fueron construidas e incorporarlas progresivamente a la red de distribución domiciliaria, con el objetivo de incrementar las fuentes de captación y mejorar la capacidad de respuesta del servicio.

Desde la empresa sanitaria destacaron que el Acueducto Oeste constituye una intervención estratégica para ampliar la capacidad de captación de agua y acompañar el crecimiento demográfico y la demanda estacional de Mar del Plata.

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Durante la recorrida, Amato explicó los alcances del proyecto y su vinculación con la planificación de infraestructura prevista para los próximos años.

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“El Acueducto Oeste forma parte del Plan Director de Expansión y Mejoramiento Operativo del Servicio de Agua 2026-2035, una planificación integral que proyectamos con las intervenciones necesarias para acompañar el desarrollo urbano, optimizar el funcionamiento del sistema y desarrollar un servicio de agua con mayor capacidad y sustentabilidad”, subrayó.

Por otra parte, desde OSSE remarcaron que la obra se financia íntegramente con fondos propios de la sociedad del Estado, provenientes de los recursos que los usuarios aportan mediante el pago de sus facturas.

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