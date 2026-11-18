Carlos Adrián Sosa Intaschi, de 33 años, fue condenado hoy a 13 años de prisión por el homicidio de Maximiliano Leonel Pérez, ocurrido el 31 de agosto de 2023 en el barrio Parque Peña. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 dictó la sentencia y dispuso revocar el arresto domiciliario del acusado, quien será trasladado al complejo penitenciario de Batán.

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Los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Federico Wacker Schroder consideraron acreditada la responsabilidad de Sosa Intaschi por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según la acusación, el imputado fue quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Pérez frente a su vivienda.

Durante los alegatos, el fiscal Fernando Berlingeri había solicitado una condena de 13 años de prisión, en coincidencia con la pena finalmente impuesta. Por su parte, la querella, representada por la abogada Noelia Agüero en nombre de la familia de la víctima, había reclamado 17 años de cárcel.

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En tanto, la defensora oficial Luz Proto pidió la absolución del acusado al sostener que había actuado en legítima defensa durante un forcejeo. De manera subsidiaria, solicitó que se le aplicara el mínimo de la escala penal prevista para el delito.

Uno de los elementos centrales durante el debate fueron los registros de las cámaras de seguridad incorporados al expediente

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. En las filmaciones se observa a Sosa Intaschi llegar al domicilio de la víctima a bordo de un Chevrolet Prisma. Luego desciende del vehículo, se acerca a Pérez y, durante el encuentro, la víctima cae sobre la calle.

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