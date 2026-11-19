El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, que ya permanecía inactiva desde fines de octubre. La medida alcanza a 75 trabajadores, quienes podrán optar por la posibilidad de trasladarse a otras fábricas de la empresa o acceder a las alternativas previstas por la legislación laboral vigente.

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La compañía explicó que la decisión responde a la falta de materia prima disponible en el mercado local y a una transformación del modelo de producción y abastecimiento de la industria conservera a nivel mundial. Entre los principales factores mencionó la ausencia de pesca comercial de atún en aguas argentinas, la fuerte caída de los desembarques de caballa y el crecimiento de las importaciones de productos terminados.

La empresa confirmó que la fábrica marplatense no retomará sus operaciones y que el abastecimiento de conservas se realizará mediante la importación de productos enlatados directamente desde los países de origen, en lugar de traer pescado congelado para procesarlo y envasarlo en el país.

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El cambio responde a una modificación en el esquema internacional de la industria, que en los últimos años avanzó hacia la comercialización de productos terminados desde países con capacidad de pesca, procesamiento y envasado a gran escala.

En el caso del atún, hace varias décadas que dejó de capturarse comercialmente en el mar argentino. Desde entonces, las empresas comenzaron a importar materia prima congelada, principalmente desde Ecuador, para realizar el procesamiento y enlatado local. Sin embargo, ese modelo también fue desplazado progresivamente por la importación directa de conservas.

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La Campagnola continuará comercializando sus productos en el mercado argentino, pero importará caballa enlatada y unificará el abastecimiento bajo este nuevo esquema.

Uno de los principales problemas que atravesaba la fábrica era la falta de caballa, una especie fundamental para la elaboración de sus conservas. Según datos del sector, los desembarques registraron una caída cercana al 90% respecto de la temporada anterior, lo que redujo considerablemente la disponibilidad de materia prima.

Ante esta situación, la empresa había recurrido parcialmente a la elaboración de conservas de atún utilizando lomos congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la acumulación de stock de latas de atún y las dificultades para comercializar la producción también condicionaron la continuidad de la actividad.

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A fines de octubre, la planta había suspendido temporalmente a 60 operarios en medio de las negociaciones con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP). En ese momento, la medida se había vinculado con la caída de la pesca de caballa, el exceso de existencias de atún y las dificultades para sostener la producción.

Frente al cierre definitivo, Arcor informó que ofrecerá a la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo. Para quienes no acepten esa propuesta, aseguró que se contemplarán los mecanismos correspondientes de acuerdo con la normativa laboral vigente.

El cierre de La Campagnola se suma a las dificultades que atraviesa el sector conservero local, que enfrenta problemas de abastecimiento y una transformación de su modelo industrial.

La marca continuará operando en el país a través de otras plantas ubicadas en Villa Mercedes, San Juan y Recreo, en Catamarca. Además, en Mendoza cuenta con fincas propias y una planta procesadora de pulpa en San Rafael. Desde la empresa aseguraron que los productos seguirán disponibles en los comercios habituales y que mantendrán la calidad y las características de sus conservas, pese al cambio en el sistema de producción y abastecimiento.