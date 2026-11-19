En diálogo con El Marplatense, el periodista José Luis Jacobo dejó una de las definiciones más contundentes sobre la situación de la ciudad: “Mar del Plata se sostiene por el esfuerzo de los privados”. A su entender, el abandono de la gestión pública contrasta con el compromiso de quienes continúan invirtiendo y desarrollando proyectos en la ciudad.

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“Creo que la ciudad está abandonada, está muy abandonada por la acción pública”, sostuvo Jacobo. En ese sentido, apuntó contra la orientación política del entorno del intendente Guillermo Montenegro y cuestionó particularmente una frase que atribuyó a Alejandro Rabinovich, a quien identificó como uno de los principales ideólogos de la gestión: “Lo que importa es la política y no la gestión”.

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Para Jacobo, esa concepción terminó perjudicando al propio gobierno municipal. “La falta de gestión se está llevando a la política”, afirmó, antes de plantear que el sostenimiento de Mar del Plata depende, en buena medida, del esfuerzo de sus ciudadanos y del sector privado.

Como ejemplo, mencionó a Marcelo González, vinculado al desarrollo del Teatro Tronador, y destacó su decisión de seguir invirtiendo en la ciudad. Lo describió como una persona con “un estoicismo, una vocación permanente de invertir en la ciudad, de apostar a lo mejor”.

“La ciudad la salvan los ciudadanos y los que la quieren”, concluyó Jacobo.

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